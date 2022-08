Azonosulási kényszer van a német médiában

Pontosan ezzel kerül a véleménynyilvánítás szabadsága veszélybe: ha anyagi eszközökkel próbálják meg kieszközölni az egybehangzó véleményt

– fogalmazott.

Hozzátette: az Axel Springer mindig szembeszállt az ilyen jelenségekkel, ezért is tartja elszomorítónak, hogy házon belül kell most ilyen tendenciákat tapasztalnia. A német újságíró arról is beszámolt, hogyan fogadták felmondását. Elmondta, a kiadó vezetősége ragaszkodik ahhoz, hogy a rendes felmondási idő végéig, 2023 márciusáig tovább dolgozzon, emellett viszont széles körű támogatásról számolt be:

Több száz, kivétel nélkül pozitív hangvételű e-mailt, szöveges üzenetet és telefonhívást kaptam, egyes esetekben még igen magas szintű aktív politikusoktól is. Sőt olyanoktól is, akik a nyilvánosság előtt talán nem nyilatkoznának ennyire világosan.

Hozzátette: „Örültek annak, hogy kiálltam a meggyőződésem mellett. Lenyűgözött, hogy ilyen sok és ilyen pozitív üzenetet kaptam, ami viszont azt is megmutatta, hogy az én lépésem csupán egy kivételnek számít, miközben egyre inkább a gerincesség hiányát figyelhetjük meg.”