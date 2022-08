A NATO megerősíti jelenlétét az Északi-sarkvidéken

A munka már el is kezdődött, a szövetség így elsőként tengerészeti felderítő és járőrrepülőgépekbe ruház be, hogy pontos képet alkothasson arról, mi is zajlik „fenn, a messzi Északon”, majd még tovább fokozza „erőfeszítéseit” – fejtette ki Jens Stoltenberg, aki a napokban Justin Trudeau kanadai kormányfővel látogatást tett Kanada sarkvidéki területén.