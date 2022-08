Darja Dugina szombat este halt meg, miután egy bombával felrobbantották a terepjárót, amit vezetett. Az orosz titkosszolgálat, az FSZB az ukrán állampolgárságú Natalja Vovkot gyanúsította meg hétfőn a gyilkossággal.

Ukrajna tagadta az érintettséget, ugyanakkor

az ukrán kormányhoz és Zelenszkijhez is közelálló tanácsadó hírhedt médiaoldala, a halállistát is tartalmazó Mirotvorec „likvidálva” címkével látta el a meggyilkolt nőt.

Ahogy arról korábban a V4NA is beszámolt, a Mirotvorec oldal halállistáján olyan személyek szerepelnek, akiket az ukrán nacionalisták Ukrajna ellenségeinek is tartanak. Az oldal ezeknek az embereknek közzéteszi a teljes nevét, a fotóját, sőt még a címét is.

Így történt Darja Duginával is, akit meggyilkoltak, miután felkerült a listára, néhány nappal később pedig már a „likvidálva” feliratot is megkapta az oldalon – olvasható a V4NA nemzetközi hírügynökség cikkében.