Destabilizálástól tartanak Moldovában

Nő az elégedetlenség a Moldovai Köztársaság déli részén fekvő autonóm tartományban, az oroszbarátnak tartott Gagauziában. A 135 ezer lakosú régióban aláírásgyűjtésbe kezdtek, s az Orosz Föderáció miniszterelnökétől, Mihail Vlagyimirovics Misusztyintól várnak segítséget a magas energiaárak ügyében, miután az egyre romló életkörülmények, az emelkedő árak miatti tüntetések nem vezettek eredményre.

A gagauzok arra kérik az orosz kormányfőt, hogy a Gazprom vizsgálja felül a Moldovával között földgázszerződését.

A tiltakozók azzal is megelégednének, ha csak az autonómia lakóinak biztosítanának olcsóbb gázt az oroszok. A demonstrálók a chisinaui kabinet és a moldovai államfő lemondását követelik. A Moldovai Köztársaság elnöke, Maia Sandu egy korábbi interjúban azt mondta, Gagauziában egyesek idegen hatalmaknak dolgoznak, és megpróbálják destabilizálni az országot.

Illetékes hatóságaink igyekeznek kordában tartani a dolgokat, figyelemmel kísérik a helyzetet, és szükség esetén készek beavatkozni

– fogalmazott a Hotnews romániai portálnak a moldovai államfő.

Az ügyben az orosz állami duma külügyi bizottságának elnöke is megszólalt. Leonyid Szluckij azt mondta: „A román útlevéllel rendelkező moldovai hatóságoknak meg kell érteniük, hogy ők viselik a felelősséget az ország összes lakosáért, beleértve azokat is, akik jobb kapcsolatokat követelnek Oroszországgal.” A politikus, aki egyben az orosz Liberális-Demokrata Párt vezetője is, a Telegramon közzétett bejegyzésében azt állítja, a chisinaui hatóságok veszélyes útra lépnek.

Szluckij kifogásolta, hogy Maia Sandu elnök destabilizálási kísérletnek minősítette a gagauz autonómia lakosságának tiltakozását. Úgy vélte, nagy hiba a polgárok véleményének figyelmen kívül hagyása.

A gagauzok a török nyelvcsaládba tartozó nyelvet beszélő, többségében ortodox keresztény vallású népcsoport. A Moldovai Köztársaság függetlenedése után a gagauz közösség attól tartott, hogy Moldova és Románia az egyesülés irányába indul, így orosz orientációjú álláspontot alakítottak ki. A moldovai–gagauz konfliktust követően, 1994 végén a moldovai parlament elfogadta az ország ma is hatályos alkotmányát, amelyben egy autonóm Gagauzia megteremtéséről is rendelkeztek.

Borítókép: Tüntetés Moldova oroszbarát területén, Gagauziában (Fotó: AFP/Dumitru Doru)