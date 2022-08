Lapozó: Nem fogad több migránst Campagna baloldali kormányzója

Korlátozzák a vízfogyasztást Spanyolországban a szárazság miatt

A hosszú ideje húzódó esőhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt a dél-európai ország víztározói negyven százalékra apadtak. Emiatt az autonóm közösségek és a települések vízfogyasztási korlátokat szabtak. Különösen Galíciában, Katalóniában és Andalúziában rossz a helyzet. Az északnyugati Galícia városvezetői megállapodtak, hogy elzárják a strandokon a lábfürdők és zuhanyzók csapjait, megtiltják az uszodai medencék feltöltését, az utcák öntözését és az autómosást is. Emellett felkutatják a vízszivárgásokat, hogy mielőbb meg lehessen állítani a pazarlást. Ourense tartomány arról tájékoztatta lakóit, hogy pénzbírságot szabnak ki azokra, akik az alapvető szükségleteiken – például a főzésen és a mosakodáson – kívül másra is használnak vizet. Katalónia 150 településén személyenként napi kétszáz literre korlátozta a vízfogyasztást, ugyanis a tározók 2008 óta nem álltak ennyire alacsony szinten. A régió elnöke, Pere Aragonés felszólította a lakosságot, hogy észszerűen használják a vizet, és ne súlyosbítsák az aszály hatásait. Az andalúziai Málaga egyik tározója, a La Viñuela kapacitásának 12,7 százalékán áll, ami miatt ott is korlátozásokat vezettek be, például augusztus 1-jén elzárták a vizet Rincón de la Victoria és Vélez-Málaga strandjain. A vízhiány miatt egyes gazdálkodók feláldozták avokádóültetvényeik egy részét, hogy megmentsék a többit, de az olajbogyó is veszélyben van. A többi spanyolországi régióban sem sokkal jobb a helyzet, így általános korlátozásként a legtöbb helyen leállították az autómosókat, a köztereken található növények öntözését, illetve megtiltották a medencék feltöltését is.

Terjed a majomhimlő Olaszországban

Eddig 505 majomhimlővel fertőzött beteget regisztráltak Olaszországban, az egészségügyi tárca a karantén elrendelését tervezi a betegek elszigetelésére. A fertőzöttek túlnyomórészt férfiak (501 fő), csak négy női beteget regisztráltak. A római Lazzaro Spallanzani fertőzésekre szakosodott kórház vezetősége szerint rövid időn belül elkezdődhet az oltás, csupán az egészségügyi minisztérium irányelveit várják. Alessio D’Amato Lazio tartomány egészségügyi biztos nyilatkozata szerint Spallanzani készen áll az oltás bevezetésére. Az első adag felvételét követően az oltást 2-3 havonta kell majd megismételni. Azoknak, akik majomhimlővel fertőzöttel kerültek érintkezésbe, tilos vért, szervet és anyatejet adniuk.

