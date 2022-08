Nagaszaki polgármestere: A nukleáris fegyverek valós fenyegetést jelentenek

Hozzátette: a következő hónapban Oroszország megszállta Ukrajnát, és atomfegyverek bevetésével fenyegetőzött, ami megrengette a világot. Taue figyelmeztetett, hogy döntéshozási hibák, hiányosságok vagy terrortámadások is vezethetnek nukleáris fegyverek bevetéséhez. A polgármester ezért az atomfegyverek megsemmisítését követelte. A megemlékezésen Kisida Fumio japán miniszterelnök aláhúzta: a súlyos biztonsági helyzet ellenére továbbra is mindent meg kell tenni azért, hogy Nagaszaki a jövőben is az utolsó atomtámadás helyszíne maradjon. Az ENSZ-et Nakamicu Izumi képviselte. A tisztségviselő közvetítette António Guterres ENSZ-főtitkár üzenetét, aki szerint a nukleáris konfliktus újra valós lehetőséggé vált.

Ukrajna orosz inváziója emlékeztet minket arra, hogy bármely pillanatban csak percekre vagyunk a megsemmisüléstől

– fűzte hozzá.

A ceremóniára 83 ország képviselőit várták, ami rekord. Oroszországot és Belaruszt nem hívták meg. Egy nagaszaki tisztségviselő szerint a fokozott érdeklődés annak tulajdonítható, hogy a nemzetközi közösségben nőtt a békevágy az orosz agresszió miatt. A résztvevők egyperces csenddel emlékeztek az 1945. augusztus 9-én 11 óra 02 perckor bekövetkezett robbanásra.

Nagaszakiban 70 ezren haltak meg az atomtámadás közvetlen következményeként, további 75 ezer ember pedig megsebesült. Ez volt a világtörténelem második, s mind ez idáig utolsó atomtámadása. Három nappal korábban az Egyesült Államok Hirosimára dobta le az első atombombát. Az ekkor még Kelet-Ázsia jelentős részét ellenőrzése alatt tartó Japán hat nappal a Nagaszakira mért atomcsapás után, 1945. augusztus 15-én letette a fegyvert a szövetséges hatalmak előtt.

António Guterres ENSZ-főtitkár a hirosimai atomtámadás 77. évfordulója alkalmából elmondott beszédében figyelmeztetett, hogy „az emberiség csőre töltött fegyverrel játszik”. Az elmúlt napokban támadások történtek Európa legnagyobb atomerőművénél Zaporizzsjában. Az orosz és az ukrán fél egymást vádolja a létesítmény lövetésével.

Borítókép: az áldozatokért imádkoznak emberek a nagaszaki Béke-szobor előtti parkban a város elleni amerikai atomtámadás 77. évfordulóján, 2022. augusztus 9-én (Fotó: MTI/AP/Kyodo News)