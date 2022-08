Százezer katonával támogathatja Phenjan Putyint

Megcsappanhatott a harcokban bevethetők száma is, legalábbis erre enged következtetni, hogy Oroszországban már börtönre ítélt foglyokat is toboroznak, cserébe eltekintenek büntetésüktől. Toborozzák továbbá az 50-es és 60-as éveikben járó férfiakat is, akiknek az átlagbérnél magasabb fizetést kínálnak.

Orosz katonák egy harci helikopteren utaznak bevetésre egy meg nem nevezett területen Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma szerint az orosz csapatok Ukrajna déli részén összpontosulnak, a legintenzívebb harcokra a Zaporizzsjától Herszonig terjedő 350 kilométeres szakaszon kerülhet sor.

A térségben az ukrán erők esetében is nagy a mozgósítás, azt azonban nem látja a brit hírszerzés, hogy az oroszok az ukránok által beharangozott ellentámadásra készülnek-e, vagy ők akarnak újabb területeket ostrom alá venni. London szerint már augusztusban eszkalálódni fog a helyzet a déli fronton, ugyanis az őszi időjárás nem kedvez a gyors és eredményes hadműveleteknek. A hírszerzés közleménye szerint Ukrajna igyekszik elvágni az orosz utánpótlási útvonalakat, ebben bízva vették célba például a Herszon városát és a Krím félszigetet összekötő vasútvonalat.

Borítókép: Az Ukrán Állami Katasztrófaelhárító Szolgálat tűzoltói dolgoznak egy orosz tüzérségi támadásban megrongálódott olajtartálynál a dél-ukrajnai Mikolajivban 2022. augusztus 2-án (Fotó: MTI/AP/Kosztyiantin Liberov)