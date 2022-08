Szenvednek a német vállalatok, óriási a munkaerőhiány

A munkaerőpiac szenvedése a szolgáltatókat ( például a könyvelőket, ügyvédeket és adótanácsadókat) és a vendéglátósokat érintette a leginkább, de a turizmus is komoly munkaerőhiánytól szenved.

A szállodákból ,éttermekből, bárokból, kávézókból is rengetegen hiányoznak. A feldolgozóiparban szintén nagy a baj, különösen az élelmiszer-előállítóknál, de az adatfeldolgozó berendezések és a fémtermékek gyártói is egyre nehezebben találtak szakképzett munkaerőt. Az építőipar és a nagykereskedelem szenved a legkevésbé, de még ezeken a területeken is érződik a hiány hatása.

Az Ifo által készített alábbi ábra azt mutatja, hogy az egyes területeken a megkérdezett cégek hány százaléka jelezte hogy munkaerőhiánytól szenved.

Forrás: Ifo

Achim Dercks, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (DIHK) ügyvezető igazgatóhelyettese nemrégiben így foglalta össze a kialakult helyzetet a Frankfurter Allgemeine Zeitung beszámolója szerint:

Évente akár négyszázezerrel többen lépnek ki a munkaerőpiacról életkoruk miatt Németországban, mint ahányan újonnan belépnek az iskolából. Ez a következő 15 évben négy-hatmillió emberrel csökkenti a foglalkoztatási potenciál.

A V4NA hírügynökség cikke szerint ezek a problémák már jóideje sújtják a német gazdaságot, a politika pedig máig sem tudott ellenszert találni. A szociáldemokrata–zöld–liberális kormánykoalíció most valóságos csodafegyverként tekint arra az intézkedésre, amelyet a közeljövőben kíván bevezetni, és amelynek részeként megkönnyíti a bevándorlók letelepedését Németországban. Könnyebben kapnának hivatalos dokumentumokat és engedélyeket, így minél hamarabb munkába állhatnának.

A szakértők azonban a hosszabb heti munkaidő kiterjesztését támogatják, például egészen 42 óráig. Úgy vélik továbbá, hogy a nyugdíjkorhatár további emelése a várható élettartam növekedése miatt szintén több embert tarthatna a munkaerőpiacon. Ezt azonban a szakszervezetek nem támogatnák.

A súlyos munkaerőhiány a közoktatásban is komoly gondot okoz, országszerte több ezer tanár hiányzik az iskolákból. Sok helyen a tanévkezdés is döcögősen indulhat, például azzal, hogy osztályok össze vagy tanórákat halasztanak el. Hasonló problémákkal küszködnek a kórházakban is, ahol rengeteg orvos és ápoló hiányzik.

