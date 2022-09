A francia iskolai étkeztetést is elérte az infláció

Az utóbbi időben bekövetkezett élelmiszer-és energiaárak robbanásszerű növekedése elérte a francia települések iskolai étkeztetésre szánt költségvetését is, komoly fejtörést okozva a hatóságoknak a költségek lefaragása terén. Nincs olyan település, amelyet ne érintene az elszabadult infláció miatt megnövekedett iskolai menzai áremelkedés, miután egy év alatt közel 8 százalékkal drágultak az élelmiszerek. Az Insee francia közvélemény-kutató intézet adatai szerint 2022 augusztusában között átlagosan 7,7 százalékkal kell többet fizetni az élelmiszerért, mint egy évvel ezelőtt. Ezt tetézik a további költségek, ugyanis több mint 22 százalékkal kerül többe az energia, júliusban pedig 3,5 százalékkal emelkedett a közalkalmazottak bére.

Következésképp a helyi önkormányzatok költségei az egekbe szöknek, ezért különböző módon próbálnak lefaragni az iskolai étkeztetés költségeiből, mindenhol ugyanazzal a céllal, a menza árait érintetlenül hagyni a családok vásárlóerejének megőrzése érdekében.

A Francia Polgármesterek Szövetségének elnöke, Gilles Pérole ugyanakkor arról számolt be a France Info nevű lapnak, hogy az árak változatlanul hagyása nem mindenhol sikerült, az önkormányzatok mintegy fele kénytelen volt megemelni az iskolai menza árát, Limoges-ban például egy tanuló étkezésének költsége akár 5 euróba is kerülhet, itt átlagosan étkezésenként 27 centtel emelkedett az ár a tanév kezdetén. Egy másik településen, Le Mans-ban az új tanévben 371 000 euróval emelkedett az iskolai étkeztetésre szánt 4,6 millió eurós összköltségvetés, így itt is árat kellett emelni. A szülőknek ezentúl étkezésenként 2 százalékkal többet, 0,71 euró és 5,10 euró közti összeget kell fizetniük gyermekük iskolai menzáján.

Benoît Cormier, a több francia nagyvárost és azok agglomerációját tömörítő France Urbaine nevű szervezet munkatársa ugyanakkor arról számolt be, hogy a nagyvárosok, agglomerációk és metropoliszok túlnyomó többsége nem hárítja át az élelmiszerek áremelkedését a családokra. Gilles Pérole szerint ezt azért tudják megtenni, mert nagyobb anyagi forrásokkal rendelkeznek, lehetővé téve számukra, hogy más tételeken spóroljanak, ugyanakkor hozzátette, hogy ennek bizonyára ára lesz az önkormányzatok felé, feltehetően szükség lesz a források átcsoportosítására és adóemelésre.

A Párizs környéki Île-de-France régió elnöke, Valérie Pécresse is reagált az iskolai menza drágulására, ő még augusztus végén jelentette be, hogy az idén befagyasztja a térségben működő 474 középiskolájában az étkezési költségeket. Az intézkedést azzal indokolta Pécresse, hogy a főváros környéki régió az, ahol országos szinten a legmagasabbak a megélhetési költségek és a régiónak megvannak az anyagi lehetőségei arra, hogy ilyen jellegű extra erőfeszítéseket tegyen a családokért.

A többi franciaországi település iskolai menzáin, akár áthárítják az önkormányzatok az étkezés drágulását a szülőkre, akár saját maguk gazdálkodják ki, mindenképp szükség lesz intézkedésekre a drasztikus áremelkedés megfékezése érdekében.

Van olyan intézmény, ahol ezentúl nem jár az ebédhez előétel vagy desszert, de olyan település is van, ahol csökkentik a megdrágult sajt és hús mennyiségét a menzákon.

Anne-Laure Decleves, a Syndicat national de la restauration collective nevű közétkeztetési szakszervezet munkatársa kifejtette, hogy az iskolai menzák ételkínálatával kapcsolatban további problémát jelent az, hogy sok esetben az étlap minden összetevőjét hat héttel korábban be kell jelenteni, ami megakadályozza, hogy menet közben változtassanak, ha egy termék ára időközben jelentősen megnövekedett. Limoges-ban ezért azt találták ki, hogy az étlapon az idénygyümölcs kifejezést tüntetik fel a konkrét gyümölcs helyett, ami lehetővé teszi, hogy akár az utolsó pillanatban is kiváltsák az időközben megdrágult dinnyét vagy őszibarackot egy olcsóbb gyümölccsel.

További lehetőség a költségek lefaragására a kidobásra kerülő maradék étel mennyiségének csökkentése, ennek érdekében a Le Mans-i önkormányzat minden családot arra kér, hogy szóljanak időben, ha gyermekük hiányozni fog az iskolából, továbbá a korábban megmaradt ételmennyiséghez igazítják az iskolai menzán felszolgált ételek mennyiségét is, hogy minél kevesebb maradék étel keletkezzen.

A France Urbaine által közzétett jelentésből kiderül, hogy bár a családok által fizetendő menzaköltségek a legtöbb nagyváros esetében nem változtak 2017 óta, kérdéses, hogy ezt meddig lehet fenntartani.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)