Miután az amerikai fegyveres erők 2021 augusztusában kivonultak Afganisztánból, Joe Biden demokrata elnök lehetővé tette, hogy nagyjából nyolcvanhatezer afgán állampolgárt áthelyezzenek az amerikai közösségekbe. Alejandro Mayorkas a belbiztonsági minisztérium államtitkára már akkor is arra célozgatott, hogy nem tudnak mindenkit személyesen meghallgatni. Most azonban egy még döbbenetesebb dolog derült ki: több ezer afgán állampolgárt fogadott be az országba, akiket nem vizsgáltak át teljes mértékben, mielőtt az Egyesült Államokba érkeztek, és ennek következtében nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek.

Megállapítottuk, hogy az evakuáltak ellenőrzéséhez az amerikai kormány adatbázisain keresztül használt egyes információk, mint például a név, születési dátum, személyazonosító szám és úti okmányok adatai pontatlanok, hiányosak vagy hiányoztak. Megállapítottuk továbbá, hogy olyan evakuáltakat is beengedtek az Egyesült Államokba, akiket nem vizsgáltak át teljeskörűen

– olvasható a jelentésben, amely kiemeli, hogy a tárca azzal magyarázta a dolgot, hogy nem kapott listát azokról az afgán evakuáltakról, akik nem tudtak elegendő személyazonosító dokumentumot felmutatni, emellett semmilyen utasítást vagy szabályzatot nem kaptak a kormánytól az ilyen esetekhez.