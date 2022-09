Lapozó: A bikaviadal betiltását sürgeti a spanyol kormány

Öngyilkos próbababákkal érzékeltetik az elszállt rezsiköltségeket Rómában

Öngyilkos próbababák jelzik a római bárkirakatokban, hogy a vendéglátósokat csődbe viszik az elszállt rezsiköltségek. Ezzel a szimbolikus és egyben sokkoló gesztussal mutatják meg elkeseredettségüket az olasz főváros kereskedői. A kifizethetetlen rezsiszámlák láttán úgy érzik, nincs más megoldás, mint a vállalkozás feladása. A rezsiköltségek háromszor annyiba kerülnek, mint korábban. Bár a kereskedők a presszókávé és a kapucsínó árát megemelték tíz-húsz centtel, de ezzel még nem tudják kompenzálni a megemelkedett költségeket. A vendéglátóegységek egymás után bocsátják el az alkalmazottakat, míg le nem húzzák véglegesen a redőnyöket.

Forrás: fanpage.it , roma.corriere.it

Ukrán katonai szakértő: messze van még a Krím és Donbász felszabadítása

Denisz Popovics katonai kommentátor felmérte az ukrán fegyveres erők esélyeit Donbász és a Krím felszabadítására az orosz megszállóktól:

nem sietnék Donyeck és Luhanszk régiók megszállásának végéről beszélni. Véleményem szerint ez a kilátás kissé távoli

– jegyezte meg a szakértő, akinek ugyanez a véleménye a Krím megszállásáról is. – Ami a Krím félsziget megszállását illeti, véleményem szerint még mindig túl korai beszélni róla, mert Herszon régió egy része az Orosz Föderáció ellenőrzése alatt van, valamint a zaporizzsjai terület egy része is. Főleg Melitopol városa. Nagyon fontos csomópont és nagyon fontos pont mind az Azovi régió, mind a Krím további visszafoglalása szempontjából – véli a szakértő. Popovics ugyanakkor beszélt azokról a fegyverekről, amelyekre ma az ukrán fegyveres erőknek szüksége van. Szerinte Ukrajna minél több nagy pontosságú HIMARS többszörös kilövésű rakétarendszert kap az USA-tól, annál jobb. Korábban az ukrán hírportálok arról számoltak be, hogy az ukrán fegyveres erők elismerték: részt vettek a megszállt Krím félszigeten történt robbantások megszervezésében.

Forrás: unian.ua