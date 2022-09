Lapozó: Egy ukrán hivatalnok titkos dokumentumokat szivárogtatott ki az oroszoknak

Ma este hirdethetik ki a svéd választás előzetes eredményét

Szerdán reggel megkezdődött azon szavazatok számolása Svédországban, amelyek vasárnap nem kerültek be a szavazókörökbe. Az országgyűlési választás eredményét feltehetően este fogja kihirdetni a svéd választási iroda, de annak pontos idejét nem közölte. A hivatal vezetője elmondta a svéd közmédiának, hogy még 314 gyűjtőkörzetet kell összeszámolni, amelyekben levélszavazatok, illetve nagykövetségen leadott voksok, valamint az előválasztás utolsó napjaiban résztvevők borítékjai vannak. Anna Nykvist hozzátette, hogy a helyi és megyei önkormányzati választások esetében előfordulhat, hogy egyes körzetekben csak csütörtökre végeznek, de az országgyűlési választások esetében már ma is lehet előzetes végeredmény. A végleges és hivatalos eredményre körülbelül egy héttel a szeptember 11-i választás után lehet számítani. A vasárnapi választás eredménye 95 százalékos feldolgozottságnál igen szoros eredményt mutat a jobb-, illetve a baloldali pártok között. Az Ulf Kristersson miniszterelnök-jelölt vezette négy jobboldali párt mindössze egy mandátummal vezet a 349 tagú országgyűlésben a baloldali tömörülés előtt, a szavazatkülönbség mindössze 47 ezer voks. Ennek ellenére a ma feldolgozásra kerülő, mintegy 230-240 ezer szavazat feltehetően nem módosít a végeredményen. Mikael Gilljam, a Göteborgi Egyetem politológiaprofesszora szerint a Magdalena Andersson vezette, piros-zöld baloldali blokk nagy eséllyel nem fog tudni fordítani az eredményen, ahhoz, hogy ez mégis megtörténjen, valami nagyon rendkívülinek kellene történnie. Hasonlóképpen vélekedik a Svenska Dagbladet napilap politikai szakkommentátora is. Henrik Torehammar véleménye szerint a külföldi szavazatok általában stabilan jobboldaliak, tehát Kristersson blokkjának előnye inkább növekedni fog, mint csökkenni.

Forrás: SVT, Svenska Dagbladet

Ukrajna újabb kölcsönrészletet kap az IMF-től

Ukrajna egy hónapon belül új forrásokhoz juthat a gyorsfinanszírozási gyakorlat részeként. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) úgy döntött, hogy lehetőséget biztosít Ukrajnának, hogy az ország rendszeresen forráshoz juthasson. Erről az IMF ügyvezető igazgató-helyettese, Vladislav Raskovan számolt be szeptember 13-án, kedden – írja az Interfax h1rportál.

– Biztos vagyok benne, hogy Ukrajna kevesebb mint egy hónapon belül megkapja ezt a pénzt – mondta az IMF ügyvezető igazgató-helyettese. Elmondása szerint az Ukrajna Alapból és más programokból átcsoportosított forrásokból valósítják meg a kölcsönrészlet kifizetését. Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke és Kristalina Georgieva, az IMF vezetője a mai napon a pénzügyi együttműködés kilátásairól tárgyaltak. A beszélgetés során kiderült, hogy további 1,4 milliárd dollárt biztosítanak Ukrajnának. Nemrég Denisz Smihal ukrán miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy az IMF meglehetősen passzív hozzáállást tanúsít Ukrajna támogatása terén. Korábban Kirillo Sevcsenko, az Ukrán Nemzeti Bank vezetője elmondta, hogy Ukrajna 15-20 milliárd dollár értékben tervez új megállapodást kötni az IMF-fel.

Forrás: ua.korrespondent.net