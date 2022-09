Növelte az AfD népszerűségét a szankcióellenes politika

– Még ha tele lesznek is a gáztározók, akkor is csak három hónapra elegendő gázunk lesz. Utána mi következik? Ideológia helyett tényeken alapuló reálpolitikát kellene folytatni – nyilatkozta a napokban a TASZSZ orosz hírügynökségnek Steffen Kotré, a párt parlamenti képviselője, utalva arra: a szankciók nyomán a többi uniós országhoz hasonlóan Németország is energiahiánnyal szembesülhet a télen.

A Németországba irányuló orosz gázszállítás továbbra is igen jelentősen elmarad az utóbbi években megszokott szinttől. Teljesen leállt a szállítás az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat 1 vezetéken, a nemrég elkészült Északi Áramlat 2 vezeték beindítását pedig leállította a német kormány néhány nappal azelőtt, hogy az orosz csapatok bevonultak Ukrajnába. Az AfD a vezeték beindítását követeli a német kormánytól.

Ha kiderül, hogy a kevés pénzzel rendelkező emberek és az alsó középosztálybeli családok terheit nem sikerül csökkenteni, akkor az AfD hosszú idő után ismét a tiltakozók szócsöve lehet

– mondta Julia Reuschenbach politológus a Reuters hírügynökségnek. Az Insa közvélemény-kutató augusztusban közölt felmérése szerint a németek 65 százaléka tart attól, hogy ősszel és télen tömeges tüntetések és zavargások lehetnek az energiaválság miatt. Az Insa azt is megállapította, hogy míg korábban a németek 75 százaléka mondta azt, semmilyen körülmények között nem szavazna az AfD-re, ez az arány mára 61 százalékra csökkent.

Sahra Wagenknecht, a Die Linke korábbi frakcióvezetője. (Fotó: DPA/AFP/Kay Nietfeld)

Kevésbé áll jól a radikális baloldali Die Linke parlamenti párt – a felmérések szerint épphogy átlépné az ötszázalékos parlamenti küszöböt –, amelyet a szakadás fenyeget a háborúval kapcsolatos belső nézeteltérések miatt. Sahra Wagenknecht korábbi frakcióvezető ugyanis keményen bírálta a szankciókat, az ő megfogalmazása szerint a Németország által indított gazdasági háborút. Wagenknecht mindemellett Európa leghülyébb kormányának nevezte a németet.