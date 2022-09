OECD: Közel hárombillió dollárral csapolja meg a háború a világgazdaságot

Mint írják, a nyugati kormányok attól tartanak, hogy Putyin részleges mozgósítási rendelete és Ukrajna egyes területeinek annektálására tett erőfeszítései nyomán hónapokig, talán évekig is elhúzódhat a konfliktus, ami tovább fokozhatja a világgazdaságra nehezedő bizonytalanságot.

Roppant borsos árat fizetünk ezért a háborúért

– idézi a WSJ Álvaro Santos Pereirát, az OECD vezető közgazdászát. Legutóbbi előrejelzésében a szervezet idén a világgazdaság háromszázalékos, jövőre azonban már csak 2,2 százalékos bővülésével számol. Korábban, a háború előtt 2022-re még 4,5 százalékos, 2023-ra pedig 3,2 százalékos növekedést vártak. A két becslés közötti különbség azt jelenti, hogy

a háború és annak következményei a teljes francia gazdaság kétéves teljesítményének megfelelő összegbe került a világnak

– írja a jelentés alapján a WSJ.

Az OECD várakozásai szerint az euróövezet gazdasága 2023-ban mindössze 0,3 százalékkal fog növekedni, Németország gazdasága pedig 0,7 százalékkal visszaesik. Legutóbbi, júniusi előrejelzésében a kutatószervezet az euróövezetben 1,6 százalékos, Németországban pedig 1,7 százalékos növekedést várt.

Az OECD arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai gazdaság még ennél is jelentősebb visszaesést szenvedhet el, ha az energiaárak ismét emelkedni kezdenek. Amennyiben a földgázárak az év hátralévő részében 50 százalékkal emelkednek, az európai gazdasági teljesítmény 2023-ban 1,3 százalékkal csökkenhet, míg a világgazdaság csupán 1,7 százalékkal nőne.

Ebben az esetben Európa gazdasága borítékolhatóan recesszióba kényszerül.

Az árak ilyen mértékű emelkedése akkor következhet be, ha a télen, az esetlegesen szélsőségesen alacsony hőmérséklet miatt energiahiány lép fel Európában. Ezt megelőzendő az OECD becslése szerint az energiafogyasztást az elmúlt évekhez képest 10-15 százalékkal kellene visszafogni. Pereira szerint ezért is fontos, hogy Európa ne csak az energiaellátásra összpontosítson, hanem arra is gondja legyen, hogy a következő hónapokban csökkenjen a kereslet.