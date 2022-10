A teljes ideológiai átalakítás lehet a brüsszeli politikai elit célja

A főszerkesztő szerint ugyanakkor semmi értelme nincs a további engedményeknek, hiszen mindig újabbakat talál ki a brüsszeli elit.

Elfogadtuk a mérföldkövek hosszú listáját, amelyeket végrehajtunk, bár nem mindegyik előnyös Lengyelországnak. Még a legfelsőbb bíróságról szóló törvényt is módosítottuk, de ez sem elégíti ki az Európai Bizottságot. Ezt erősítik meg a lengyel ellenzéki képviselők, akik az EP-ben könyörtelenül támadják saját országukat, gyakran álhírekre alapozva.

A szerző úgy véli, kiderült, hogy a brüsszeli döntéshozókat nem érdekli egyik vagy másik korrekció. A cél egy teljes ideológiai átalakítás, amely az országok alárendelésén alapul a vezető politikai erőnek, Németországnak. A rendkívül eleven neomarxista koncepció egyre kíméletlenebbül hatol be az élet minden területére.

Az Európai Parlamentnek már van egy másik ötlete is arra, hogyan lehetne tovább ideologizálni az általa irányított teret. Most nyújtottak be egy javaslatot az európai parlamenti képviselők megválasztására vonatkozó szabályok megváltoztatására. Az Európai Parlament javaslata szerint többek között a nemek közötti egyenlőséget a listákon úgy kell elérni, hogy „ne sérüljenek a nem bináris személyek jogai”. Ezzel búcsút mondhatnánk a férfiak és nők közötti jelenlegi nemek közötti különbségnek – állítja a lap főszerkesztője. A tervezet egyébként egyelőre vita tárgya. Lengyelország elutasító véleményt adott, mivel az sérti a lengyel alkotmányt, ezt egyébként nemrég az új lengyel EU-ügyi miniszter is jelezte az uniós tagországok általános ügyekért felelős minisztereinek luxembourgi értekezletén.

A politikai lap főszerkesztője szerint hét éve világos, hogy mi a brüsszeli politikai elit célja. A párbeszéd és az engedmények semmilyen formája nem vezet eredményre.

A Lengyelországgal szembeni csavar egyre erősebbé és erősebbé válik, ezért érdemes minél hamarabb megszabadulni minden illúziótól. Brüsszel nem akar erős, szuverén, gazdaságilag fejlődő, identitástudatos konzervatív államokat a struktúráiban. Olyan előnyöket akar Lengyelországtól, mint amilyeneket az előző kormányok alatt élvezhetett. Le akarja igázni a lengyeleket, a saját ideológiáját akarja rájuk erőltetni, vissza akar térni azokhoz az időkhöz, amikor Németország kiszolgáló és kereskedelmi hátországa volt Lengyelország. Ezért képtelenség további rugalmasságot fontolgatni Brüsszel diktátumával szemben – vélekedik a cikk szerzője, aki kiemelte hogy a szerződésekben a lengyelek nem egyeztek bele abba, hogy alárendeljék magunkat.