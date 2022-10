„Amit a budapesti amerikai nagykövetség csinál, az általános iskolai bohóckodás”

„Az amerikai kultúra exportja régóta nemzetünk egyik legnagyobb soft power-értéke. De ahelyett, hogy ezt a nyugati értékek és az amerikai érdekek megerősítésére használná, a Biden-kormányzat a woke ideológiát hirdeti. A külpolitikai következmények katasztrofálisak lehetnek” – kezdi véleménycikkét John Ratcliffe Cliff Sims a The Wall Street Journal hasábjain. A két publicista cikkében felhívta a figyelmet, hogy a „sokszínűség és befogadás előmozdítása” érdekében az amerikai külügyminisztérium kulturális támogatásokon keresztül például „drag színházi előadásokat” finanszíroz Ecuadorban. A támogatások célja a hivatalos dokumentumok szerint „az amerikai külpolitikai célok és célkitűzések megvalósításának támogatása, a nemzeti érdekek előmozdítása és a nemzetbiztonság erősítése”. A The Wall Street Journal ugyanakkor rávilágít arra:

nem teljesen világos, hogy a drag-királynő előadások hogyan növelik az amerikai nemzetbiztonságot vagy mozdítják elő az érdekeinket – arról nem is beszélve, hogy miért kellene az amerikai adókból fizetni mindezt.

Magyarországos is példaként felhozva a szerzőpáros emlékeztet: az amerikai külügy újabb felháborító példája, hogy az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége egy „Ki mondta?” kvízt tett közzé a Twitter mikgroblogon, amelyben a magyarokat arra kérték, hogy találják ki, hogy különböző kijelentéseket Vlagyimir Putyin orosz elnök vagy egy magyar politikus tett. „Egy »egyenesen barbár ideológia nyer teret« – kezdte az egyik idézet –, »amely az amerikai egyetemekről ered, és amely tagadja mindazt az értéket, amit az emberiség létrehozott«. Ezt az állítólagosan aljas kijelentést, amellyel sok amerikai egyetértene, Magyarország miniszterelnök-helyettese mondta – ami egy olyan gondolatbűn, amely az amerikai nagykövetség szerint egy globális páriával teszi őt egyenlővé” – írták. A szerzőpáros hozzátette:

Ezek sokkal inkább általános iskolai bohóckodások, mintsem az amerikai hatalom kivetítése.

Érvelésük szerint, ha az Egyesült Államoknak problémái vannak külföldi vezetőkkel, akkor felnőtt diplomáciai eszközökkel kell foglalkoznia velük. „Ehelyett a diplomáciai erőfeszítéseinket Biden elnök, egy önjelölt külpolitikai szakértő alatt úgy lehetne összefoglalni, hogy »akit nem szeretek, az Putyin«.” – írták. Hozzátették, Magyarország katonalag megerősítette a NATO keleti szárnyát, miután Oroszország megszállta Ukrajnát, és idén ukrán menekültek tömegeit fogadta be. Kiemelték továbbá, hogy

ahelyett, hogy arra bátorítaná Magyarországot, hogy folytassa ezen erőfeszítéseinek megerősítését, a Biden-kormányzat nevetségessé teszi vezetőit, amiért jogosan idegenkednek az amerikai egyetemek woke ideológiájától.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta, sajnálatos tény, hogy a Biden-adminisztráció külpolitikai kommunikációja jelentős részben épül az ultraprogresszív, „woke"-ideológia erőszakos tukmálására.

Az is tény – ha tetszik az új amerikai nagykövetnek, ha nem –, hogy ez az ideológia valóban az amerikai egyetemekről indult kártékony útjára

– fogalmazott Koskovics, hozzátéve: a hagyományos amerikai értékek jegyében arra is érdemes emlékeztetni a mindenkori amerikai nagykövetet, hogy senki számára nem lehet kötelezővé tenni egy világnézet támogatását. „Az ideológiák szabad elfogadása vagy elutasítása az emberi szabadság alapja” – húzta alá a geopolitikai elemző.

Koskovics kitért arra is, mindeközben az amerikai-magyar gazdasági és katonai kapcsolatok továbbra is kiválók. „Bár ez sajnos nem igaz a politikai kapcsolatrendszerre a demokrata vezetésű adminisztrációk idején, ám erről elsősorban maguk a demokraták tehetnek; így David Pressman amerikai nagykövet úr is, aki nemrég azon okból találkozott a nyílt társadalom magyarországi szószólóival, hogy a hazai civil társadalom helyzetéről értekezzen velük” – emlékeztetett az elemző. Hozzátette: Pressman úr pontosan tudja, hogy ezek a politikai aktorok mit gondolnak, hiszen számukra az útmutatás – és a finanszírozás – azoktól az amerikai baloldali köröktől érkezik, amelyekhez a nagykövet úr maga is tartozik.

