Józan, vallásos, gazdag és konzervatív – portré Rishi Sunakról

A szó minden értelmében konzervatív – mondta egykori oxfordi diáktársa Rishi Sunakról. Nem iszik, vallását gyakorló hindu és már egyetemista korában a Konzervatív Párt híveként miniszterelnöknek készült. Mindig azt gondoltuk róla, hogy sokra viszi, hiszen elég okos, értelmes és illedelmes volt – olvasható az Evening Standard napilap portréjában.

Minden bizonnyal ennek a kitartásnak az eredménye, hogy Rishi Sunak 42 évesen az Egyesült Királyság modernkori történetének legfiatalabb miniszterelnöke lesz.

Sunak Kenyában, illetve Tanzániában született indiai szülők – háziorvos édesapa és patika-tulajdonos édesanya – gyermekeként látta meg a napvilágot a dél-angliai Southamptonban. Sunak mindig is az angliai politikai és társadalmi elithez tartozott. Az oxfordi egyetem filozófia-politikatudományok-közgazdaságtan hármas szakára járt számos korábbi brit miniszterelnökhöz (Harold Wilson, Edward Heath, David Cameron, Liz Truss) hasonlóan, később az amerikai Stanford egyetemen szerzett mesterképzést. Politikai karrierje előtt tőzsdei vállalatoknál, többek között a Goldman Sachsnál dolgozott. Indiai divattervező feleségével – egy milliárdos lányával –Akshata Murty-val együtt Nagy-Britannia egyik legvagyonosabb házaspárját alkotják. Két kislányuk van.

Rishi Sunak 2015-től tagja a londoni parlamentnek.

A 2016-os brexit-népszavazáson Nagy-Britannia EU-tagságának megszüntetésére szavazott, mondván: szabadabb, tisztességesebb és virágzóbb országban szeretne élni.

Kevésbé jelentős kormányzati posztok betöltése után 2020-22 között Boris Johnson miniszterelnök pénzügyminisztereként tevékenykedett. A koronavírus-járvány alatti és utáni, 350 milliárd fontos brit gazdasági helyreállítási csomag az ő nevéhez fűződik, ebben az időszakban nagy volt a népszerűsége a lakosság körében. Bár Sunak a konzervatív elveknek megfelelően a költségvetési fegyelem híve, a járvány idején a munkájukból felfüggesztett alkalmazottak fizetésének 80 százalékát finanszírozta a brit állam, továbbá 849 milliárd fontot költöttek az „Eat Out to Help Out” program keretében, amely a járvány első hullámra után újranyitó éttermek és kocsmák megtöltésére ösztönözte a lakosságot, 50 százalékos kedvezményt biztosítva nekik. Később Boris Johnsonhoz hasonlóan Sunakról is kiderült, hogy megszegte a kijárási tilalommal kapcsolatos előírásokat. A közte és a kormányfő között meglévő gazdaságpolitikai nézeteltérésekre hivatkozva mondott le idén júliusban a pénzügyminiszteri tisztségről, ezzel elindítva a Johnson lemondásához vezető lavinát.

A megélhetési válság, az egekbe szökő infláció és az elődje, Liz Truss által gerjesztett gazdasági bizonytalanságok közepette Rishi Sunaknak miniszterelnökként a gazdasági stabilitás megteremtésére kell hangsúlyt fektetnie.

Ehhez megkapta a bizalmat a Konzervatív Párttól, de a lakosság bizalmát még el kell nyernie. A YouGov közvélemény-kutató mai felmérése szerint Sunak ugyan népszerűbb, mint Boris Johnson, vagy a miniszterelnöki székért szintén versenybe szállt Penny Mordaunt volt védelmi miniszter, de a megkérdezettek mindössze 36 százaléka nyilatkozott pozitívan róla, míg 64 százaléknyian negatívan.

Borítókép: Rishi Sunak távozik londoni otthonából 2022. október 21-én. (Fotó: MTI/AP/PA/Beresford Hodge)