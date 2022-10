Májusban koronázzák III. Károly királyt

Jövő májusban lesz a brit uralkodó, III. Károly király koronázása – jelentette be kedden a Buckingham-palota. A tájékoztatás szerint a ceremóniát 2023. május 6-án tartják a londoni Westminster-apátságban, az angol–brit monarchia ősi koronázótemplomában.

A palota külön kitér arra is, hogy III. Károly feleségét, Kamillát szintén megkoronázzák. A brit monarchikus szokásjog alapján ugyanis a mindenkori király feleségét a Queen Consort, vagyis az uralkodó királynői rangú hitvese cím és külön királynői korona illeti meg, és ugyanúgy felségnek kell szólítani, mint a királyt.

Kamilla megkoronázása azonban rendkívüli jelentőséggel bír, arról ugyanis, hogy Károly trónra lépése után Kamilla felvegye-e a Queen Consort címet, a hercegi pár 17 évvel ezelőtti esküvője óta folyamatos volt a vita a brit társadalomban és a sajtóban.

Kamilla a király ifjúkori kedvese volt, és bevallottan fenntartották intim kapcsolatukat egymással akkor is, amikor mindketten házasságban éltek. A nem is nagyon titkolt románccal Diana, Károly első felesége is tisztában volt, és 1997-ben bekövetkezett halála után Kamilla addig sem túl kiemelkedő népszerűsége a mélypontra zuhant.

A közhangulat a király második felesége iránt azonban az elmúlt években jelentősen enyhült, és most már a britek többsége is elismeréssel adózik Kamilla kitartó hűségének és a királyi család magas rangú tagjaként végzett jótékonysági tevékenységének.

Az ügyben II. Erzsébet királynő mondta ki a döntő szót idén februárban, trónra lépése 70. évfordulóján kiadott üzenetében.

A néhai uralkodó is kiemelte Kamilla hercegnő hűséges szolgálatát, és úgy fogalmazott: őszinte kívánsága az, hogy amikor eljön az idő, és fia, Károly az Egyesült Királyság uralkodója lesz, Kamilla a Queen Consort címet viselhesse.

A London közepén, a parlamenttel szemközt emelkedő Westminster-apátság több mint 900 éve az angol–brit uralkodók hagyományos koronázótemploma. Itt koronázták meg 1953. június 2-án, trónra lépése után csaknem másfél évvel az akkor 27 esztendős II. Erzsébet királynőt is.

III. Károly király életének 75. évében jár majd koronázásának idején, és így az angol–brit monarchia évezredes történetében ő lesz a legidősebb uralkodó, akit megkoronáznak.

Édesanyja hatalmas pompával kísért koronázási szertartása három órán keresztül tartott, de Károly és az udvar is jelezte, hogy a jövő évi koronázási ceremónia rövidebb, külsőségeiben szerényebb lesz, és sokkal kevesebb meghívott vendég előtt tartják.

II. Erzsébet királynő koronázására – amelyet Winston Churchill akkori brit miniszterelnök heves ellenkezése dacára, a brit történelemben először, a BBC televízió is közvetített – csaknem kilencezren voltak hivatalosak, és ennyi vendég befogadására külön ideiglenes ülőhelyeket kellett építeni a templomban. Az apátság rendes befogadóképessége 2200 fő, és ezt várhatóan III. Károly jövő évi koronázására sem bővítik.