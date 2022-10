Mexikó perrel küzd az amerikai fegyverek ellen

Noha Mexikó szerint a PLCAA nem védi a fegyvergyártókat a közép-amerikai országban, mégis taktikát váltott, és a héten Arizona államban indítottak keresetet, gondosan kiválasztva, melyik kereskedőket pereljék. Alejandro Celorio Alcántara, a mexikói külügyminisztérium tanácsadója szerint az „öt legkárosabb” üzletet választották ki.

Ezek a boltok hanyagok, és néhány vásárlónak többször és több fegyvert is eladtak, ezzel segítve a közvetítői hálózatot mindaddig, amíg lényegében cinkosokká váltak. Ezt bizonyítani is tudjuk

– közölte a tanácsadó.

Egy nemrég életbe lépett amerikai törvény a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos közvetítői működést bűncselekménynek határozta meg, 15-től 25 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtva a jogsértést, amelyre most Mexikó is hivatkozna, mondván, az arizonai fegyverboltok már az amerikai törvényeket is megsértik. Alcántara szerint a bűnügyi vizsgálatokat követően tudták visszagöngyölíteni a szálakat a kiválasztott üzletekhez. A hivatalos jelentések szerint idén eddig 16 ezer lőfegyver amerikai eredetét állapították meg.

A perünk fő állítása az, hogy ezek a vállalkozások egy szervezett bűnözői hálózat részei, amely elősegíti a kartellek fegyverhez jutását

– fogalmazott Alcántara.

Az amerikai országos lőfegyverszövetség (NRA) szerint a per csupán egy „kétségbeesett manőver, hogy a korrupcióról és az emberi jogok megsértéséről ismert országban burjánzó bűnözést törvényes vállalkozásokra hárítsák”.

– Azért pereljük őket, mert egy egyértelmű séma szerint csempésznek fegyvereket az országba – nyilatkozta az ügy kapcsán Marcelo Ebrard mexikói külügyminiszter, majd hozzátette: – Ha Washington együttműködést vár el tőlünk a drog elleni küzdelemben, akkor mi a számunkra károkat okozó fegyverek behozatalának csökkentését kérjük – szögezte le.

A politikus elmondta, hogy az elmúlt években Mexikóban lefoglalt fegyverek mintegy hatvan százalékát az amerikai határ mentén körülbelül egy tucat megyében adták el. A közép-amerikai országban nagyon szigorú korlátozások vonatkoznak a fegyvertartásra, mivel a drogkartellekhez köthető erőszak több százezer életet követelt az elmúlt években.

A mexikói kormány szerint az Egyesült Államokból éves szinten mintegy félmillió fegyvert csempésznek az országba, amelyekhez 2019-ben legalább 17 ezer gyilkosság volt köthető.

A héten elindított per egy eddig meg nem határozott „pénzügyi sérelem” kifizetéséért, a fegyverboltok által fenntartott független megfigyelők alkalmazásáért és az elszámoltathatóságért küzd. A beterjesztett keresetet valamennyi mexikói ügyész mellett 14 amerikai kollégájuk is támogatja.