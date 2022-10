Új követeléssel állt elő Lengyelország a háborús jóvátételről

Varsó a németországi lengyelek kisebbségi státusának visszaállítását is követeli a második világháborús jóvátételről szóló diplomáciai jegyzékben, amelynek részletesebb tartalmát pénteken ismertették a lengyel külügyminisztérium honlapján.

Lengyelország október elején küldte el Németországnak az 1939–1945-ös német agresszió és megszállás következményeiről, ezek rendezéséről szóló diplomáciai jegyzéket. A jegyzék fő forrását képező lengyel parlamenti bizottsági jelentésben 6,2 billió zlotyra (541,2 billió forint) becsülték az anyagi és nem anyagi háborús károkat. Emellett Varsó kárpótlást szorgalmaz a német megszállás áldozatai és hozzátartozóik számára, valamint az elrabolt lengyel kulturális javak és levéltári anyagok kérdésének rendszerszintű megoldását is sürgetik.

A varsói külügy már október elején közölte: követelik a háború előtti németországi lengyel kisebbség meggyilkolt aktivistáinak teljes rehabilitációját, valamint a németországi lengyel kisebbségi szervezetek veszteségeinek kompenzálását is. A pénteki közlemény szerint emellett a Németországban élő lengyelek és lengyel származásúak státusának rendszerszintű szabályozására is felszólították Berlint, követelik a nemzeti kisebbségi státus visszaállítását, és a németországi lengyel kisebbség anyanyelvoktatásának kérdését is felvetették. Németországban jelenleg mintegy 1,5-2 millió főt számláló lengyel közösség él, amely hivatalosan nem élvezi a kisebbség státusát.