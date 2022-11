Az ukrán légvédelem miatt csapódhatott be rakéta Lengyelország területére

Nincs jele annak, hogy a Lengyelországban becsapódó rakéta szándékos támadás lett volna. Ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy „szerencsétlen baleset” történt – közölte szerdán Andrzej Duda. A lengyel elnök sajtótájékoztatóján elmondta, „nagyon valószínű”, hogy az ukrán légvédelem felelős a robbanásért. Ugyanezt a verziót erősítette meg Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is az Észak-atlanti Tanács ülése után. Hozzátette,

nincs jele annak, hogy Orszország katonai offenzívára készülne a NATO ellen.

Ugyanakkor azt is leszögezte, a történtekért kizárólag Oroszországot terheli a felelősség. A NATO-főtitkár kérdésre tájékoztatott arról is, hogy a katonai szövetség megerősíti keleti szárnyát, köztük a légvédelmét is.

A rendelkezésre álló információk alapján orosz rakéták darabjait és egy ukrán elfogó rakéta maradványait találták meg Lengyelországban – idézte az MTI a belga védelmi minisztert. Ludivine Dedonder Twitter-üzenetében közölte, az értesülések alapján úgy tűnik, hogy a lengyelországi becsapódás az ukrán légvédelem tevékenységének következménye. Mindezt a folyamatban lévő vizsgálatoknak kell megerősíteniük – tette hozzá a belga tárcavezető.

Amerikai tisztségviselők is arról nyilatkoztak, hogy valószínűleg orosz gyártmányú, de ukrán rakéták csapódhattak be Lengyelországban. Ugyanakkor a vizsgálatok lezárultáig ezt az értesülést hivatalosan még nem akarták megerősíteni. Korábban Joe Biden amerikai elnök is arról beszélt az indonéziai G20-csúcstalálkozón, hogy „vannak arra utaló jelek, hogy ukrán légvédelmi rakéta csapódott be”.

A VG.hu pedig emlékeztetett, hogy már az ukránok sem zárják ki, hogy az ő rakétájuk tévedt lengyel területre. Mint írják, a CNN megkeresésére Mihajlo Podoljak elnöki tanácsadó nem erősítette meg, de nem is tagadta azokat a jelentéseket, hogy ukrán fegyver lehet a felelős a történtekért. Ehelyett arról beszélt, hogy „Oroszország indította el a háborút, kiszámíthatatlan harctérré változtatta a kontinens keleti részét, elavult rakétákkal támadja Ukrajnát, ennek pedig bármikor lehet az a következménye, hogy egy harmadik ország területén csapódik be egy rakéta”.

Ukrán források szerint a nyugat-ukrajnai Lviv (Lemberg) térségét 13 rakéta célozta, amelyek többségét az ukrán légvédelem leszedte.

Mint korábban megírtuk, az egyik legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a nyugat-ukrajnai infrastruktúrát támadó orosz rakétákat az ukrán légvédelem hatástalanította, és a lehulló roncsdarabok vagy egy célt tévesztett lövedék véletlenül lengyel területre tévedt. Moszkva tagadja, hogy szándékosan lengyel célpontokat támadott volna, és szakértők egybehangzó véleménye alapján valószínűtlen is, hogy megkockáztatnák a nyílt konfrontációt a NATO-val.

Borítókép: A helyszín közelében lévő ellenőrzőponton egy rendőr Przewodówban 2022. november 16-án, miután az előző nap feltehetőleg orosz gyártmányú rakéta robbant fel a kelet-lengyelországi falu egyik gabonasilójában, és két embert megölt. (Fotó: Omar Marques/Getty Images)