Fényes nappal, az utcán lövik magukat a drogosok Párizs egy kerületében + videó

Il est 22h, le night market du crack a ouvert 🤢. Jusqu'à 6h du mat, devant le 45/55 #quaidelaSeine et avec la bénédiction de @prefpolice @NunezLaurent @GDarmanin nous voilà obligés de supporter les cris et la folie des crackers.

Insupportable, on devient fous nous aussi ! 🤮😡 pic.twitter.com/WqrtvRt7yZ