Két amerikai egyetem, hét halott

A tragédia nyomán az egyetem hétfőre törölt minden órát, és az intézmény csapatának hétfőre tervezett mérkőzését sem játsszák le.

A hétvégén az Idahói Egyetemen is többszörös gyilkosság történt, az egyetem vezetése négy halálos áldozatról számolt be. Scott Green, az intézmény rektora hétfőn közleményben jelentette be, hogy

négy diákjukat találták holtan az egyetem területének közelében, és a feltételezések szerint mindannyiukat megölték. A hétfői órákat az egyetem minden intézményében törölték.

Moscow város rendőrsége korábban arról számolt be, hogy vasárnap a déli órákban egy eszméletlennek tűnő emberhez riasztották őket, ezt követően találtak rá a négy diák holttestére az egyetem golfpályájának közelében.