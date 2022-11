Lapozó: Finnország újra orosz gázvásárlásra kényszerülhet

Cisznemű férfiak nem vehetnek részt a feminista felvonuláson Párizsban

A feminista szervezeteket tömörítő francia közösség, a NousToutes (Mi Nők Mindannyian) nagyszabású felvonulást szervez november 19-re a francia fővárosba. A demonstráció célja, hogy a nőket érő erőszak elleni küzdelem világnapja, november 25-e előtt elítéljenek minden szexista és szexuális erőszakot. A szervezők a közösségi médiában közzétett felhívásukban és a rendezvény plakátjain azonban leszögezik, hogy a megmozduláson nem vehetnek részt sem cisznemű (azaz a biológiai nemükkel azonosuló) férfiak, sem újságírók vagy fotóriporterek. Hirdetményükön az áll, hogy a felvonuló tömeget élőlánc fogja védeni, hogy távol tartsák a felsorolt személyeket. A felvonulás célja ugyanis – áll indoklásukban – hogy a korábban a nemük vagy nemi identitásuk miatt erőszakot elszenvedett felvonulók derűsen tudjanak masírozni. Felhívásukban a szervezők elítélik a francia köztársasági elnököt és kormányait, amelyek intézkedései nem válaszolnak – vagy csak nagy késéssel – a társadalomnak a témában megfogalmazott elvárásaira. Ezért a NousToutes szervezet nemcsak Párizsban akar felvonulni, hanem országos demonstrációra szólítja fel a franciaországi városokat, iskolákat, egyetemeket, minden egészségügyi intézményt, magánvállalatokat, minden politikai pártot és a közösségi médiumokat. A résztvevőket azonban arra kérik, hogy tiltsák ki maguk közül a cisznemű férfiakat. A szervezők szerint ugyanis a nemi alapú és szexuális erőszak a patriarchális társadalomban gyökerezik, és kéz a kézben jár más diszkriminatív viselkedéssel, többek között a rasszizmussal, a homofóbiával, az LMBTQ-ellenességgel, a HIV-fertőzöttek elleni gyűlölettel, az elhízottak elutasításával, az életkor alapú diszkriminációval, az iszlamofóbiával, az antiszemitizmussal és az idegengyűlölettel is.

Forrás: instagram.com , instagram.com

Finnország újra orosz gázvásárlásra kényszerülhet

A Gazprom orosz gázvállalat tavasz óta rubelben követeli a leszállított gáz után a számla kiegyenlítését, amibe Finnország, illetve az állami gázszolgáltató, a Gasum nem ment bele. A két fél közötti szerződésben eurós elszámolás szerepel, amit az orosz fél egyoldalúan megváltoztatott, ezt a finnek nem fogadták el, így a gázszolgáltatás a csővezetéken leállt. Ugyanakkor orosz gáz ezután is érkezett Finnországba, csak tartályhajókon, cseppfolyósított földgáz, azaz LNG formájában. A Gasum békéltető testülethez fordult a gázszállítási vita rendezése érdekében. A cég azt közölte a finn közmédiával, közel van az eljárás lezárása, az már november végén megtörténhet. A Gasum és a Gazprom hosszú távú, úgynevezett take or pay szerződést kötött. Előfordulhat, hogy az eljárás azzal zárul, hogy a feleknek az eredeti szerződéses feltételek szerint kell továbbra is eljárniuk, azaz Finnországnak fizetnie kell, Oroszországnak meg szállítani, azaz a Gasumnak folytatnia kell a kereskedést keleti szomszédjával. Egy ilyen szerződésben a vevő köteles vagy megvenni egy előre egyeztetett mennyiségű gázt, vagy fizetni érte, még akkor is, ha a szállítást nem fogadják el. Az energiakereskedelemben elterjedt take or pay szerződések célja, hogy biztosítsák a szerződő felek számára, hogy energia adható és vásárolható is legyen. A megállapodástól a finn fél egyoldalúan nem térhet el. Azaz, ha a cég követi a szerződést, akkor továbbra is fizetnie kell, függetlenül attól, jön-e gáz vagy sem, ha pedig azt akarja, hogy jöjjön is, kénytelen lesz rubelben fizetni. Bár az orosz félre is kötelező érvényű az eredeti szerződés, de az orosz Gazprom egyszerűen megtagadhatja az eljáró hatóság határozatának teljesítését és ragaszkodhat a rubeles teljesítéshez, ahogy az eddig is tette.

Forrás: Yle