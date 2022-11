Lapozó: Olaszország többé nem nyitja meg kikötőit a civil hajók előtt

Szigorítana a transztörvényen a spanyol kormány

A spanyolországi szocialisták hetek óta halogatják a transztörvény parlament elé terjesztését, mert a tavaly elfogadott szövegezés visszaélésekre ad lehetőséget. A szocialisták kedden közölték, hogy összesen 37 módosító javaslatot csatolnak az új jogszabályok mellé. Ezek közül a legfontosabb, hogy a korábban elfogadottakkal ellentétben minden 16 éven aluli nemi önrendelkezését bírósági végzéshez kötnék. Az eredeti szöveg ezt csak a 12–14 éves korosztályra terjesztette ki. A kormány emellett életkortól függetlenül hat hónapot adna a nemváltáson átesett személyeknek arra, hogy megbánás esetén visszatérjenek eredeti nemükhöz, de ehhez nekik is át kellene esniük egy bírósági eljáráson. A kormány munkahelyi környezetben megtiltaná a transznemű ember, különösen a transznemű nő kifejezés használatát. Az ötven főnél több embert foglalkoztató cégeknek egy évet adnának arra, hogy intézkedéseket dolgozzanak ki az LMBTQ-személyek egyenjogúságáért és bevezessenek egy zaklatás elleni protokollt. Továbbá könnyítenék az LMBTQ-személyeknek az örökbefogadást és nevelőszülőséget, valamint ragaszkodnak ahhoz, hogy az örökbefogadásra váró kiskorúak mindegyike megismerkedjen a családi sokszínűség fogalmával. Javaslatokat iktattak be továbbá a leszbikus és biszexuális nők egészségügyi ellátásának megerősítésére, valamint a prostitúcióban élő transz nők védelmére is. A transztörvény eredeti szövegét kidolgozó szélsőbaloldali Unidas Podemos november 18-ig adott haladékot a kormánynak arra, hogy lezárja a módosító javaslatok kérdését. Céljuk, hogy a parlament még idén szavazhasson a törvényről.

Forrás: vozpopuli.com

A svéd vezérkari főnök engedélyezné a NATO-atomfegyverek állomásoztatását

A skandináv ország Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez való csatlakozása esetén komoly változások előtt áll: a NATO igényeihez kell igazítani a védelmet, és ütemesen fel kell szerelnie a védelmi szövetség elvárásai szerint a hadseregét. A svéd vezérkari főnök kedden katonai tanácsokat küldött a kormánynak, amelyben Micael Bydén mindenekelőtt figyelmeztette a kabinetet, hogy Stockholmnak tartózkodnia kell attól, hogy a NATO-val folytatott párbeszédben nemzeti fenntartásokat fogalmazzon meg Svédország védelmi szövetségben betöltött szerepével kapcsolatban. A vezérkari főnök szerint a biztonsági helyzet nagyon súlyos és kiszámíthatatlan. Ezért úgy ítéli meg, hogy Svédország védelmi képességeit meg kell erősíteni, hogy szükség esetén megbirkózzanak egy teljes körű háborúval, de akár más típusú támadásokkal is sikeresen nézzenek szembe, mint például a szabotázzsal. A kormánynak küldött katonai tanácsban az is szerepel, hogy Svédországnak a NATO-szövetségesek szárazföldi, légi és haditengerészeti haderejének bázisterületévé kell válnia. Ez állandó kapcsolatokat jelenthet a NATO-szövetségesek katonáival és a svéd földön lévő fegyverraktárakkal. Bydén azt is közölte, hogy ő és északi kollégái egyetértenek abban, hogy a négy skandináv ország fegyveres erőinek ugyanabban a parancsnoki struktúrában kell lenniük a NATO-ban. Rámutatott olyan intézkedésekre is, amelyeket bizonyos területeken azonnal meg kell kezdeni a csatlakozás befejeztével. Példa erre a NATO-val integrált megerősített lég- és robotvédelem. A magasrangú katona szerint az országnak hamar fel kell ajánlania vadászgépeinek NATO-parancsnokság alá helyezését, az úgynevezett incidenskészültség részeként, a haditengerészeti erőket pedig a szövetség állandó tengeri erőinek és a hadsereget a szövetség többnemzetiségű erőinek, például a Baltikumban. A NATO-tag Norvégiának és Dániának fenntartásai vannak az atomfegyverek tárolásával és a csapatok állomásoztatásával kapcsolatban.

Forrás: Svenska Dagbladet

Olaszország többé nem nyitja meg kikötőit a civil hajók előtt

Nem hátrál meg az olasz belügyminiszter, a civil hajók továbbra sem köthetnek ki Itáliában. Matteo Piantedosi, a belügyi tárca vezetője bejelentette, Olaszország a továbbiakban nem viseli gondját a külföldi civil szervezetek által Itáliába szállított bevándorlóknak. Az Il Corriere della Sera napilapnak nyilatkozva elmondta, nem áll szándékában, hogy meggondolja magát és kikötési engedélyt adjon a civil szervezetek hajóinak. Azt is hangsúlyozta, hogy az év eleje óta 85 ezer illegális bevándorló lépett partra Olaszországban, 16 százalékukat szállították a civilhajók. Piantendosi hivatalba lépését követően azonnali jelzést kívánt adni a migránsokat Olaszországba szállító szervezeteknek, hogy a jobbközép kormány a jövőben a zárt kikötők elvét kívánja alkalmazni. A belügyminiszter az európai szervek figyelmét is felhívta, hogy az Itáliába önálló hajókon és gumicsónakokon érkezett bevándorlók ellátásában is szolidaritásra számít. Az Ocean Viking civilhajó kikötési engedélyért fordult az olasz kormányhoz. A kedd este közzétett Twitter üzenetben egy szíriai származású férfi kifejezetten olasz partokon való kikötés lehetőségét kéri. Jelenleg három civil szervezet hajója várakozik kikötésre a Földközi-tengeren. Az Sos Mediterranee, az Ocean Viking és a Humanity1 összesen ezer bevándorlót vett a fedélzetére az elmúlt hetekben.

Forrás: ilgiornale.it