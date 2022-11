Lapozó: Súlyosbodik a gyógyszerhiány Franciaországban

A belga gyámhivatal már nem végez kormeghatározást a migránsoknál

A belgiumi közszolgáltatások hivatala (FPS) alá tartozó gyámszolgálat arról értesítette a menekültek regisztrálásáért és ellátásáért felelős kormányzati szervet, a Fedasilt, hogy elutasítja annak kérelmét, és nem végzi el az illegális migránsokon az életkor meghatározását célzó csontvizsgálatokat. Az indoklás szerint a migránsok fogainak, kulcscsontjának és csuklójának megröntgenezése ugyanis nagy megterhelésnek tenné ki a magukat kiskorúnak mondó migránsok törékeny egészségét. A gyámhivatal állítása szerint ugyanis a migránsok fizikai állapota nagyon leromlott, mert az érintettek a Belgiumba érkezésük után nem részesültek a Fedasil megfelelő ellátásában, és sok esetben a szabad ég alatt kellett aludniuk. A gyámhivatal ezért október 26-a óta visszautasítja a vizsgálatokat, hogy a röntgensugárzás ne terhelje meg a legyengült migránsok szervezetét. A Fedasil korábban azért fordult életkor-meghatározás céljából a gyámszolgálathoz, mert a menekültügyi hivatal már hosszú hónapok óta nem tudja elszállásolni az érkezőket. A Fedasil-nek ugyanakkor kötelessége lenne minden fiatal- és kiskorú migránsnak szállást és ellátást biztosítani. Ezért a hivatal csak azokkal a migránsokkal kapcsolatban vezetne be szigorítást, akiknél már ránézésre is felmerül az alapos a gyanú, hogy felnőtt korú külföldiekről van szó. A bizonyítottan nagykorú migránsoktól ugyanis Fedasil törvényesen vonhatná meg az ellátás jogát, felszabadítva a kapacitást a valóban kiskorú migránsok számára. A gyámhivatal azzal a feltétellel hajlandó visszatérni a csontvizsgálatok kérdésére, ha a menekültügyi hivatal előbb egészségügyi ellátásban részesíti, és roborálja a migránsokat.

Forrás: BRusselstimes.com

Súlyosbodik a gyógyszerhiány Franciaországban

Bár a franciaországi gyógyszerhiány nem újkeletű probléma, most egyre nagyobb figyelmet kap, mivel már a széles körben használt készítményeket is érinti. Különösen aggasztóvá vált a paracetamol tartalmú gyógyszerek, valamint az amoxicillin tartós hiánya. A paracetamol hiánya miatt a francia gyógyszerügynökség már nyáron arra kérte a gyógyszerészeket, hogy két dobozban maximálják az egyszerre megvásárolható készítmények számát. A szélesedő és mélyülő gyógyszerhiány azonban már számos antibiotikumot is érint. A súlyosbodó gyógyszerhiány hátterében a gyógyszergyártás globalizációja, és annak negatív következményei állnak: az ellátási láncokban bekövetkezett fennakadás, a nyersanyagokhoz való hozzáférés nehézségei, az aktuális geopolitikai helyzet, az infláció, a gyártók energiaszámlájának drasztikus növekedése. A gyógyszerválságot a francia hatóságok rövidtávon azzal próbálják kezelni, hogy korlátozzák a gyógyszertárakban elérhető mennyiségeket, valamint belátásra, rugalmasságra – azaz különböző módokon való alkalmazkodásra – szólítják fel az orvosokat és a betegeket. Hosszútávon a francia kormány pedig a gyógyszergyártás hazatelepítésére szólította fel a francia gyártókat, az ötlettel pedig – eltérő mértékben – az iparág és az elemzők is egyetértenek. A francia kormány már pénzügyileg ösztönző intézkedéseket is életbe léptetett annak érdekében, hogy legalább az alapvető gyógyszereket ismét Franciaországban állítsák elő. A nemzeti gyógyszerpolitika átláthatóságát felügyelő, és a politikai baloldalhoz közel álló szervezet azonban még ennél is tovább menne a hiánytalan gyógyszerellátás garantálása érdekében: a gyártás tömeges repatriálását, sőt a gyógyszergyártás állami kézbe vételét követeli. A francia gyógyszergyártók bár nyitottnak mutatkoznak, emlékeztetnek a szigorú európai szabályozásra és arra, hogy a francia közegészségügyi rendszer által megszabott, és a gyártók szerint alacsony gyógyszerárak nem hatnak ösztönzőleg a hazai termelésre.

Forrás: Ouest-france.fr