Nem csak radikális, de egészségkárosító is Bidenék politikája

A transznemű fiatalok számának drámai emelkedése annak a közvetlen következménye, hogy a szélsőbaloldal radikális programját a gyerekekre erőltetik – erről beszélt Tulsi Gabbard. Az amerikai politikus, egykori elnökjelölt-aspiráns, aki nemrég hivatalosan is bejelentette kilépését a Demokrata Pártból, egy kutatási tanulmányt idézett, amely a Journal of the American Medical Association Pediatrics című szaklapban jelent meg. A tanulmány szerint 2016 és 2019 között 389 százalékkal nőtt az olyan rekonstrukciós műtétek száma, amelyeket többségében kiskorúakon végeztek el.

Gabbard egy másik statisztikára is felhívta a figyelmet. A University of California jogi karának Williams Intézete közzétett egy tanulmányt, amely szerint a transznemű fiatalok száma Amerikában megduplázódott az elmúlt öt évben. – Ha megnézzük ezeket a statisztikákat, rá kell jönnünk, hogy ez nem véletlen. Ez nem csak úgy megtörtént. Ez nagyon is szándékos – mondta, és a megdöbbentő statisztikákért a radikális baloldali propagandát tette felelőssé. – Elutasítják az objektív valóság létezését azzal, hogy elutasítják a biológiai férfi és nő közötti különbségek legalapvetőbb igazságát – mondta, megjegyezve, hogy a hatalmon lévők, beleértve az orvosi intézményeket is, továbbra is erőltetik az olyan eljárásokat és úgynevezett kezeléseket, mint a pubertásgátlók.

Joe Biden demokrata párti amerikai elnök nemrég azt közölte: meg kellene könnyíteni a transznemű gyerekeknek, hogy hozzájussanak a nemi hovatartozásukat megerősítő ellátásokhoz. Az elnök azt is írta, hogy „a transznemű gyermekek beteljesülést jelentenek a szüleiknek, örömet a barátaiknak, és Isten képmására teremtetnek. Egy transznemű gyermek identitásának megerősítése az egyik legjobb dolog, amit egy szülő, tanár vagy orvos tehet”.

Ezeknek az eljárásoknak egyébként számos olyan következményük van, amelyek tönkre is tehetik a gyerekek életét – fedték fel a legfrissebb kutatások. Az American College of Pediatricians nevű, gyermekorvosokat és más egészségügyi szakembereket összefogó szervezet arra figyelmeztet, hogy a pubertásblokkolók és a nemi diszfóriában szenvedő fiataloknak gyakran felírt nemi hormonok használatának hosszú és rövid távon is komoly következményei lehetnek. A szervezet a pubertásblokkolók mellékhatásaiként a következőket jelölte meg: csontritkulás, hangulatzavarok, görcsrohamok, kognitív zavarok, és – ha keresztnemű hormonokkal kombinálják – sterilitás. Az orvosi szervezet szerint a keresztnemű hormonok a szívroham, a stroke, a cukorbetegség, a vérrögök és a rákos megbetegedések élethosszig tartó megnövekedett kockázatával járnak.