Távozása után is botrányt okoz Liz Truss

– A probléma az, hogy a miniszterek gyakran a kényelem kedvéért a magántelefonjukat használják a hivatalos ügyeik intézésére, nem pedig a biztonságosabb, kormányzati eszközöket. De az olyan magas rangú politikusnak, mint Liz Truss, számítaniuk kell arra, hogy célponttá válhatnak – fogalmazott Alan Woodward informatikai szakértő a BBC-nek a legújabb brit belpolitikai botrányról.

A The Mail on Sunday vasárnap meg nem nevezett forrásokra hivatkozva állította azt, hogy a korábbi miniszterelnök és külügyminiszter, Liz Truss telefonját orosz hekkerek törhették fel.

A gyanú szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek jelentő kémek az ukrajnai háborúról szóló, külföldi tisztviselőkkel folytatott beszélgetésekhez – ideértve a fegyverszállítmányokat – férhettek hozzá

– írták. A Kreml tagadta a vádakat.

A lap értesülései szerint Truss készülékét még a nyáron, külügyminisztersége idején törték fel, amikor a Konzervatív Párt vezetéséért, a miniszterelnöki székért szállt harcba.

A lap forrásai szerint a nemzetbiztonsági aggályokat felvető eset „teljes pánikot váltott ki” a kormányban, ezért Boris Johnson akkori miniszterelnök – a kabinet egyetértésével – hírzárlatot rendelt el.

Az ellenzéki Munkáspárt az ügy kapcsán azzal vádolta a kormányt, hogy az „nem veszi elég komolyan a nemzetbiztonságot”.

Súlyos biztonsági kérdéseket vet fel egy ilyen ellenséges állam által elkövetett támadás, ahogy az is, hogy miért most és hogyan kerülhettek ki az adatok. Az aggályokat azonnal, a legmagasabb szinteken kell kivizsgálni

– húzta alá Yvette Cooper, a Munkáspárt árnyék-belügyminisztere.

A brit kormányszóvivő nem kommentálta az esetet, csupán megerősítette, hogy széles körű rendszerekkel lépnek fel a kiberfenyegetésekkel szemben, ideértve a miniszterek rendszeres biztonsági tájékoztatóit.

Kormányzati források arról számoltak be, hogy a héten valamennyi parlamenti képviselőt, akik hozzáférhetnek a nemzetbiztonságot is érintő információkhoz, arra kötelezték, hogy vegyenek részt a biztonsági szolgálatok képzésén, miután a kabinet jelenlegi és korábbi tagjai sem tartották be az előírásokat. Az ügyben nyilatkozó források szerint:

A miniszterek tudnak ugyan a titkosított mobilok használatának fontosságáról, de azok nem voltak elég kényelmesek és népszerűek a körükben.

Woodward szerint Liz Truss telefonját egy „kifinomult kémprogrammal” vehették célba, amellyel a „végpontok között titkosított” üzenetekhez – mint a WhatsApp – is hozzáfértek, így elérhetővé váltak számukra az üzenetek, a levelezések, a kamera, a GPS-adatok.

Nem lennék meglepve, ha külföldi ügynökségek hasonlóval próbálkoztak volna más politikusoknál is

– vélekedett a szakértő, majd emlékeztetett Suella Braverman brit belügyminiszter botrányára, aki elismerte, hogy kormányzati dokumentumokat küldött a saját levelezésén keresztül.

Rebekah Koffler, az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) egykori hírszerző tisztje a Fox Newsnak elmondta, hogy szerinte „az orosz hírszerzők szokásos eljárása a külföldi vezetők lehallgatása, ezért nem meglepő, hogy célba vették Trusst”.

Brit részről Liz Truss volt Moszkva egyik leghangosabb bírálója, mondván: az atombomba használatától sem riadna vissza.

Antony Glees nemzetbiztonsági szakértő szerint az oroszok mellett Kína, Észak-Korea és Irán is potenciális gyanúsított lehet a lehallgatási botrányban.

Borítókép: A brit Konzervatív Párt vezetői tisztségére pályázott Liz Truss külügyminiszterként beszél a párt utolsó vezetőválasztási összejövetelén a londoni Wembley Arénában 2022. augusztus 31-én (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)