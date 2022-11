Varga Judit: Az unió intézményei a civil szervezetek fogságába estek

− Mindig is haza akartunk jönni, mert Európa az otthonunk. Ez végül meg is történt, csakhogy a család közben megváltozott: nyomás alá helyeznek minket, hogy beálljunk a sorba, különösen a genderpolitika és a migráció tekintetében − fogalmazott Varga Judit Magyarország a kommunizmusból Európába való visszatéréséről. Az igazságügyi miniszter a The American Conservative amerikai lapnak adott interjúban kifejtette,

a magyar emberek mindig is szabadságszeretők voltak és függetlenek szerettek volna lenni, azonban sosem akarták a kommunizmus diktatúráját a napjainkban Európában tomboló politikai korrektség és woke-kultúra elnyomására cserélni.

A tárcavezető szerint a hidegháború utáni Európa és intézményei a Szovjetunió, valamint a kommunizmus felett aratott győzelem következményeivel küzdenek. Mint mondta, az Európai Unió válságból válságba zuhan, azonban ezekből sosem tanul. Ahelyett, hogy a gazdasági növekedést elősegítő integrációként működne − amely az eredeti célja − egyre inkább politikai célokat hajszol a genderideológia és bevándorláspárti nézetek mentén.

Varga Judit szerint az unió intézményeit rabul ejtették a nemkormányzati szervezetek (NGO), ez pedig több szempontból is veszélyes. Egyrészt ezeket a szervezeteket nem választotta meg senki, másrészt a tanulmányaik, érdekképviseletük és médiájuk segítségével képesek befolyásolni a közvéleményt.

Nem meglepő, hogy a Brüsszelben gyakran emlegetett átláthatóság az NGO-k esetében már nem olyan fontos

− mutatott rá a tárcavezető, aki szerint a magyar példát kellene követni az unióban is a civil szervezetek tekintetében. Ennek eredményeképp − hangsúlyozta − az államok szuverenitás egyre inkább a háttérbe szorul, míg az NGO-k az Európai Parlamenten keresztül könnyedén tudják érvényesíteni ideológiával átitatott érdekeiket. A nagyobb civilszervezetek, mint a Helsinki Bizottság vagy a Transparency International, mind-mind politikai célokat képviselnek, ennek azonban semmi közük a civil társadalomhoz, pártot kellene alapítaniuk, és ha megválasztották őket, akkor lesz joguk meghatározni a közvéleményt − fogalmazott az igazságügyi miniszter.

Varga Judit az unió és az NGO-k, valamint a tagállamok közt tartó harc két különböző világ küzdelme. Ők úgy gondolják, hogy az NGO-kon keresztül terjesztett progresszív liberális nézetek jobb hellyé varázsolják a világot − mi nem hiszünk ebben − emelte ki.

Mi úgy gondoljuk, akkor marad szép a világ, ha megmaradnak a helyi közösségeink, saját tradícióink, templomaink, családjaink. Mindig követni fogjuk a nemzeti érdekünket, ezáltal túl fogunk élni

− hangsúlyozta Varga Judit. A miniszter szerint Közép-Európában a nemzet szónak nagyon pozitív jelentése van, ellentétben Brüsszellel, ahol mindent megtesznek ennek megsemmisítéséért.

Úgy hisszük, egy erős unióhoz erő tagállamok kellenek, ám sajnálatos módon azonban egyre növekvő centralizációs törekvéseket látunk az intézmények részéről

− ecsetelte a tárcavezető. Elmondása szerint az unió emiatt jól megfigyelhető séma alapján támadja a hasonlóan gondolkozó, konzervatív kormányokat, Olaszországot, Lengyelországot és Magyarországot egyaránt.

Borítókép: Varga Judit (Fotó: Kurucz Árpád)