Évtizedek óta nem látott sztrájkok sújtják az Egyesült Királyságot

– Nagyon ritkán közlekednek a vonatok, ezért a karácsony előtti hetekben úgy döntöttünk, home office-ban dolgozunk, hogy elkerüljük a közlekedési káoszt – mondja lapunknak egy Londonban élő családanya. Kénytelen volt változtatni tervein egy londoni fiatalember is, aki a Magyar Nemzetnek azt mondta: idén nem küldött karácsonyi lapokat, s véletlenül sem a postára bízta az interneten megvásárolt ajándékok szállítását, mert tudta, hogy a sztrájk közepette a posta nem fogja tudni teljesíteni a megbízásokat.

A vasúti alkalmazottak már hónapok óta megkeserítik a brit emberek életét időközönkénti sztrájkjaikkal.

Volt olyan nap, amikor a szerelvények mindössze húsz százaléka állt forgalomba. Az őröket, jegyellenőröket és karbantartókat képviselő szakszervezetek az ünnepekre is időzítettek tiltakozó akciókat, míg a mozdonyvezetők érdekeiért fellépő csoportok januárban tervezik a munkabeszüntetést. Sokadszorra sztrájkolnak a postai alkalmazottak is, ezúttal december 23–24-én. Az eddigi sztrájknapokon – amelyek 115 ezer alkalmazottat érintenek – kézbesítetlen levelek milliói halmozódtak fel. A vasutasok és a postások is ugyanazt akarják: magasabb bért az energiaválság és az áremelkedések közepette. A posta ráadásul reformra is szorul: a már főleg csomagszállítással foglalkozó vállalat nem tudja felvenni a versenyt a vetélytársakkal, ezért a cégvezetés tízezer ember elbocsátására készül.

Lezárt peronok a londoni Waterloo pályaudvaron 2022. december 13-án. (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)

Huszonnégy órás sztrájkot tartottak tegnap – 1990 óta először – a mentőszolgálatok munkatársai is Angliában és Walesben. A brit állami egészségügyi minisztérium arra kérte a lakosokat, hogy ezen a napon a szokásosnál jobban vigyázzanak magukra és egymásra, még véletlenül se kelljen a segélyhívó számot tárcsázniuk. Az állam a fegyveres erők tagjaival helyettesíti a mentősöket, ahol lehet. Ugyanezt teszik a határőrök és a repülőtéri útlevélellenőrök sztrájkja idején is az ünnepi időszakban. Észak-Írországban már a múlt héten sztrájkoltak a mentősök, Skóciában pedig éppen tegnap utasították el a helyi szakszervezetek a skót kormány béremelési javaslatát, de sztrájkról egyelőre nem döntöttek.

Tűzoltók tüntetnek a parlament londoni épülete előtt 2022. december 6-án. (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)

Európa többi részéhez hasonlóan az Egyesült Királyság is érzi a háború okozta válság hatásait. Az infláció 11 százalék, az 1980-as évek óta nem volt ilyen magas. Az üzemanyagárak októberben 22 százalékkal emelkedtek az egy évvel ezelőtti árakhoz képest, novemberben 17 százalékkal. A konzervatív párti kormány azonban azt mondja, a gazdaság már most recesszióban van, az állam nem tudja finanszírozni a fizetésemeléseket.

A lapunknak nyilatkozó londoniak szerint az emberek szimpatizálnak például az évek óta alulfizetett és a koronavírus-járvány idején túlterhelt nővérekkel, de a vasutasok sztrájkját kevésbé tudják megbocsátani. A YouGov intézet keddi felmérése szerint

az egészségügyi alkalmazottak tiltakozását a megkérdezettek 66 százaléka támogatta, míg a vasutasokét 49 százalékuk ellenezte.

A Konzervatív Párt és az ellenzéki Munkáspárt támogatottsága között már szeptember óta nagy – mintegy 20 százalékpont – a különbség, a sztrájkok elhúzódása pedig nem növelik a kormány népszerűségét.