Ki kicsoda a brüsszeli korrupciós botrányban?

Több százezer euró készpénzben, értékes ajándékok, lefoglalt mobiltelefonok és számítógépek – minél több dolog derül ki az Európai Parlamentben kirobbant korrupciós botrányról, annál bonyolultabbá válik az ügy. Annyi már bizonyos, hogy a legfőbb gyanúsított Eva Kaili, a testület korábbi görög, szocialista alelnöke, de úgy tűnik, korántsem volt egyedül. A rendőrség Belgiumban és Olaszországban is nyomoz, több helyen házkutatásokat tartottak, és néhány vádlott ellen vádat is emeltek. A köztük fennálló kapcsolat egyelőre homályos, úgy tűnik, mindanniyan Katartól fogadtak el pénzt, hogy jobb színben tüntessék fel az arab országot, az viszont nem világos, hogy egymással is együttműködtek-e. A Politico brüsszeli hírportál cikke alapján segítünk eligazodni, hogy ki kicsoda a szövevényes bűntényben.

Eva Kaili

Eva Kaili görög szocialista képviselõ. Fotó: MTI/AP/Európai Parlament

A korrupciós botrány fő gyanúsítottja Eva Kaili, akit kedden mentettek fel az Európai Parlament alelnöki pozíciójából. A görög származású, 44 esztendős nő eredetileg építészetet tanult, majd újságírói, illetve televíziós karriert csinált. Ismertségét fehasználva már a görög szocialisták színeiben korán politikai babérokra tört, 29 évesen parlamenti képviselő lett, majd 2014-ben bejutott az Európai Parlamentbe. Honlapján bemutatkozásában elbüszkélkedett vele, hogy a Politico 2018-ban beválogatta „A nők, akik Brüsszelt formálják” listájába, a német Der Spiegel magazin pedig az egyik „legjobb képviselőnek” nevezte. Nemcsak a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének tagja, de párttársával, Dobrev Klárával együtt a Soros Györgyhöz köthető Külkapcsolatok Európai Tanácsában is dolgozott. A politikus tagadja bűnösségét, ügyvédje szerint fogalma sincs, hogyan került a készpénz a lakására.

A belga rendőrség őrizetbe vette, azóta is rácsok mögött van.

Alexandros Kailis

Alexandros Kailis. Fotó: Twitter

A képviselőnő édesapját sajtóértesülések szerint egy brüsszeli szállodában fogták el, amint éppen készpénzzel megrakott bőröndökkel menekülni próbált. A görög sajtó szerint az apa Thesszaloníki jól ismert figurája, aki már korábban is keveredett zűrös ügyekbe, ismert volt szoros kapcsolata lányával.

A belga rendőrség őrizetbe vette, de később elengedte.

Francesco Giorgi

Francesco Giorgi és Eva Kaili. Fotó: AFP

Az olasz származású férfi Eva Kaili élettársa, közös gyermekük apja. Emellett Maria Arena belga szocialista EP-képviselő asszisztenseként, tanácsadójaként dolgozott. Arra egyelőre nem derült fény, hogy a belga politikusnak bármi köze lenne a történtekhez. Önéletrajza szerint az emberi jogok, az észak-afrikai és közel-keleti térség szakértője – így jó kapcsolatai lehettek akár Katarral is.

Szintén a belga rendőrség vette őrizetbe, még mindig börtönben van.

Pier Antonio Panzeri

Pier Antonio Panzeri belga EP-képviselő. Fotó: Anadolu Agency via AFP

A vádlottak között van a volt olasz szocialista EP-képviselő is, aki 2004-től 2019-ig dolgozott Brüsszelben. Az újságírók kedves, udvarias, kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező politikusként írták le abból az időből, akivel viszont nehéz volt szót érteni, mert csak olaszul beszélt. Később a Fight Impunity nevű civil szervezet elnökeként ténykedett, amely az emberi jogok védelméért küzd. A Politico birtokába jutott dokumentumok szerint az olasz rendőrség azzal vádolja, hogy kapcsolatait felhasználva befolyásolni próbálta az európai parlamenti képviselőket Marokkó és Katar érdekében.

Otthonában szintén több százezer euró készpénzt találtak, sajtóértesülések szerint az olasz hatóságok feleségét és lányát is őrizetbe vették korrupció és pénzmosás vádjával.

Luca Visentini

A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség olasz származású elnökét szintén a belga rendőrség vette őrizetbe, ám később szabadon is engedték. Az ő szerepe tisztázatlan az ügyben.

Marc Tarabella

Marc Tarabella EP-képviselő. Fotó: Belga via AFP

A belga szocialista EP-képviselő a parlament Arab-félszigetért felelős csoportjának elnökhelyettese, így volt kapcsolata Katarral, és korábban dicsérte is az arab országot elért eredményeiért. Az ügy kirobbanása után felfüggesztette tagságát a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségében.

Semmi rejtegetnivalóm nincs, a nyomozók minden kérdésére felelni fogok

– válaszolta a Politico kérdésére.

Otthonában, sőt munkatársainál is házkutatást tartottak a belga rendőrök, de őrizetbe nem vették.

Niccoló Figá-Talamanca

Niccoló Figá-Talamanca. Fotó: NurPhoto via AFP

Az olasz férfi egy másik nem kormányzati szervezet, a No Peace Without Justice igazgatója, őt is elfogták. A szervezetet – amely az emberi jogok és a demokrácia elősegítésére összpontosít Észak-Afrikában és a Közel-Keleten – Emma Bonino alapította. Az olasz liberális politikusnő tényszerűen Soros György nemzetközi hálózatának egyik vezető alakja, aki ott ül Soros nagy nemzetközi NGO-ja, a Nyílt Társadalom Alapítvány igazgatótanácsában.

