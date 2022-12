Lapozó: Kifogynak a tartalékokból az olasz gyógyszertárak

Átlagosan több mint 15 százalékos élelmiszer-drágulással küzdenek a spanyol családok

Az országos statisztikai intézet legfrissebb adatai szerint bár az infláció novemberben 6,8 százalékra mérséklődött Spanyolországban, – ami január óta a legalacsonyabb mutató – azonban az ételért még mindig egyre többet kell fizetni. A fogyasztói árindex javulása inkább az üzemanyagok, a villany és a fűtőolaj árcsökkenésének tudható be, valamint a vártnál kevésbé drágultak a téli ruházati cikkek is. A cukor ára ugyanakkor az elmúlt egy évben már 50 százalékkal, a tejé, tojásé és az olajoké több mint 30 százalékkal, a gabonaféléké 23, a krumplié 22 százalékkal nőtt meg, ami egyértelműen mutatja, hogy égető szükség van az élelmiszerárak szabályozására. Erről már tárgyal a kormánykoalíció. A családok mostanra 30-50 euróval több pénzt kénytelenek a boltokban hagyni egy átlagos heti bevásárlásra, ami az egyéb kiadások növekedése mellett egyre súlyosabb terhet jelent. Pedro Sánchez miniszterelnök múlt hétvégén jelentett be egy, az élelmiszerárak visszaszorítására szolgáló mechanizmusokat tartalmazó új szociális segélycsomagot, amelyet a kormány még az év vége előtt jóváhagy. Sánchez a konkrét részletekről azonban egyelőre nem beszélt.

Forrás: rtve.es , efe.com

Korrupciós botrány: Eva Kaili nem tudja, hogy kerültek a lakásába a 150 ezer euróval megrakott táskák

Az Európai Parlament korrupciós botrányba keveredett (volt) alelnökének, Eva Kailinak az ügyvédje, Michalis Dimitrakopoulos arról tájékoztatta az AFP hírügynökséget, hogy védencének nem volt tudomása arról, hogy brüsszeli lakásában 150 ezer euró készpénzzel megtömött táskák találhatók. Dimitrakopoulos közölte, védencének nincs semmi köze az ingatlanban talált és a belga nyomozóhatóságok által lefoglalt 150 ezer euró készpénzhez. Az ügyvéd – aki már több alkalommal konzultált a vasárnap óta előzetes letartóztatásban lévő Kailival – azt állítja, hogy a nagy mennyiségű bankjegyhez minden bizonnyal a volt EP-alelnök olasz élettársának, Francesco Giorginak lehet köze, aki minden bizonnyal válaszokat tud majd adni a nyomozóknak a szokatlan mennyiségű otthoni készpénz eredetéről és okáról. Giorgi szintén a múlt héten letartóztatott és előzetes letartóztatásba helyezett személyek között van. Dimitrakopoulos bejelentette, hogy a fentiekre való tekintettel Kaili szerdán kérvényezi a brüsszeli bíróságtól a feltételes szabadlábra helyezését.

„Védencem nem szökevény, és más bűncselekménnyel sem vádolják” – közölte az ügyvéd, aki e két ok miatt bízik Kaili feltételes szabadlábra helyezésében. Hozzáfűzte, hogy védence küzdeni fog azért, hogy bebizonyítsa ártatlanságát, és ismételten visszautasította a hamis vádakat, miszerint Kaili korrupciós kenőpénzt fogadott volna el Katartól az Európai Parlament befolyásolása érdekében.

Forrás: lalibre.be