Razzia indult az oroszokkal együttműködő papok után Ukrajnában

Az elmúlt hetekben az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) folyamatos razziákat és ellenőrzéseket tart a moszkvai patriarkátus alá tartozó ukrán ortodox egyház fennhatósága alá tartozó templomokban, épületekben. A titkosszolgálat gyanúja szerint az egyház erősen oroszbarát álláspontot képvisel a háborúval kapcsolatban, papjai pedig együttműködnek az orosz katonákkal. A brüsszeli Politico szerint több mint harminc pap ellen indult nyomozás. Az egyikük például a hetvenöt éves Mikola Jevtusenko, aki a vádak szerint segített azonosítani a Bucsa megszállásának idején leginkább ellenálló ukrán civileket, valamint arra biztatta őket, fogadják el a megszálló erők jelenlétét.

Egy másik kelet-ukrajnai papot a héten tizenkét év börtönbüntetésre ítéltek, amiért elárulta az ukrán katonák pozícióit.

Ukrajnában az ortodox egyház kettészakadt 2018-ban, létrejött a konstantinápolyi patriarkátus alá tartozó Ukrajna ortodox egyháza, valamint az oroszbarát ukrán ortodox egyház. Ez utóbbinak sokkal több földje, intézménye és híve van, valamint még tavasszal ki is kiáltotta a függetlenségét, azonban ezt akkor és most is kevesen hiszik el. Az elmúlt időszak nyomozásai utána bizalmatlanság csak tovább fokozódott, Nyugat-Ukrajnában például már be is tiltották az egyház működését. Emellett az ukránok egy petíciót is indítottak, melyben arra kérik Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy az egész országban szüntesse be a Moszkva-barát egyház tevékenységét, ezt már több mint huszonötezren alá is írták.