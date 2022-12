Újabb nagyszabású hadművelettel készülhetnek az oroszok

Újabb offenzívát indíthat Oroszország a jövő év elején, és újból megpróbálhatja bevenni Kijevet – figyelmeztettek ukrán politikai és katonai vezetők. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők parancsnoka, valamint Olekszandr Szurszkij, a szárazföldi erők parancsnoka a The Economist című gazdasági folyóiratnak nyilatkozva egyebek mellett arról is beszélt:

az offenzívát a Donyec-medencéből indíthatják, és része lehet egy, az ukrán főváros elleni újabb szárazföldi támadás.

Zaluzsnij kitért arra is: kijevi értesülések szerint az oroszok mintegy 200 ezer újabb katonát készítenek elő ukrajnai bevetésre, az orosz hadsereg pedig körülbelül 1,2–1,5 millió fős tartalékkal rendelkezik. Az ukrán fegyveres erők parancsnoka úgy vélekedett, az eddigi orosz mozgósítás működött, a mozgósítottak pedig készek harcolni.

Közben hasonló forgatókönyvet vázolt fel Olekszij Reznyikov védelmi miniszter a The Guardian brit napilapnak nyilatkozva: a tárcavezető hangsúlyozta, egyre több a bizonyíték arra, hogy Oroszország egy újab bátfogó offenzívára készül. Erre szerinte februárban kerülhet sor, amikor az Oroszország által októberben besorozott 300 ezer katona fele befejezi a kiképzést. „A Kreml megpróbál új megoldásokat találni arra, hogy valahogy megnyerje a háborút” – tette hozzá, kijelentve, hogy Oroszország további katonai mozgósítást rendelhet el a cél érdekében. A The Guardian a nyilatkozatokat úgy kommentálta:

az ukrán tisztviselők rövid időn belül tett, nagyjából egybehangzó nyilatkozatai összehangolt erőfeszítésre utalnak, amellyel az ukrán vezetők fel akarják hívni a nyugati szövetségesek figyelmét, hogy Oroszország továbbra is jelentős fenyegetést jelent.

A washingtoni hadtudományi intézet (Institue for the Study of War, ISW) ugyanakkor csütörtökön publikált elemzésében azt írta, rendkívül valószínűtlen, hogy az orosz erőknek sikerülne elfoglalni Kijevet egy újabb, Belarusz felől történő támadás esetén. Az intézet érvelése szerint ugyanis az orosz erők jelentősen leépültek a háború február 24-i kezdete óta, mostanra pedig már az a támadóerejük is hiányzik, ami idén februárban még megvolt, miközben az ukránok jelentősen megerősítették védelmi képességeiket, és mára sokkal jobban felkészültek, mint az év elején voltak.

Pénteken mindenesetre ismét országszerte megszólaltak a légvédelmi rakéták Ukrajnában: a távirati iroda beszámolója szerint az Oroszország által indított rakétatámadás célkeresztjében az ukrán infrastruktúra állt; több helyen megszűnt az áramszolgáltatás, miközben az emberek óvóhelyekre húzódtak.

A brit BBC közszolgálati csatorna portálja arról írt:

mindkét fél kizárta a karácsonyi tűzszünetet, és jelenleg nem folynak a konfliktus lezárását célzó tárgyalások.

Oroszország október óta több támadást hajtott végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, ami az országban áramkimaradásokat okozott. Moszkva szerint az alapvető infrastruktúra elleni támadások katonai szempontból legitimek. Ukrajna közölte, hogy a civil lakosságnak okozott szenvedés is háborús bűncselekménynek minősül.

Borítókép: Egy légvédelmi óvóhelyként használt metróállomáson emberek egy Kijev elleni orosz rakétatámadás alatt, 2022. december 16-án (Forrás: MTI/EPA/Roman Pilipej)