A Wagner-csoport is gyengélkedik Ukrajnában

A Wagner jövője

A szerzői szerint a Wagner az ukrajnai háborúban elszenvedett presztízs- és emberveszteségek ellenére pozitív jövő előtt áll: továbbra is Oroszország külföldi érdekérvényesítését fogja szolgálni a nem-hagyományos hadviselés területén, ráadásul az ukrajnai háborút túlélő képezett veteránok közül sokan a jobb fizetési feltételek miatt „át is igazolhatnak” a magáncégbe. Ugyan az Egyesült Királyság, az Európau Unió és az Egyesült Államok is vizsgálja, hogyan tudná hátrányba hozni a céget, a döntően Prigozsint célzó pénzügyi szankciók messze elégtelenek lesznek a csoport fékentartásához.

Borítókép: Gyakorlóegyenruhás látogatók a Wagner magánhadsereg új központjának megnyitóján az oroszországi Szentpéterváron 2022. november 4-én. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP)