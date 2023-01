Áramkimaradásokra készülnek a svédek

Megoszlanak a vélemények XVI. Benedek emeritus pápa szentté avatásáról

Jospeh Ratzinger szentté avatását skandálták a Szent Péter téren összegyűlt hívők már a temetés napján. A hívők mielőbb a boldogok és a szentek sorában szeretnék tisztelni a nyugalmazott pápát, a német egyházi vezetők azonban várakozásra intenek. A német teológusok és egyházjogászok fenntartással kezelik a gyorsított szentté avatást. Természetesen senki sem vonja kétségbe XVI. Benedek szellemi, teológiai hagyatékát, a szakértők csupán a szentté avatási kongregáció hagyományos menetrendjének követését javasolják. Elsőként Georg Baetzing püspök, a német püspöki kar elnöke fejtette ki fenntartásait a gyorsított szentté avatással kapcsolatban.

Gerhard Ludwig Mueller bíboros a Hittani Kongregáció volt vezetője bár meg van győződve a német pápa hittanítói nagyságáról, olyannyira, hogy az egyháztörténetem legnagyobb teológusaihoz Szent Ágostonhoz és Nagy Szent Leó pápához hasonlította Benedeket, mégis az érvényben lévő szabályok betartását szorgalmazza.

Hasonló nézőpontot hangoztat Thomas Schuller német kánonjogász is, aki az elhunyt pápa szellemi és spirituális hagyatékának nyugodt mérlegelését szorgalmazza. A kánonjog szerint a boldoggá avatás kezdeményezése a halál bekövetkeztét követő öt év után indítható el. A pápára vonatkozó teljes dokumentációt pedig csak 60 év eltelte után dolgozzák fel. A végső döntés Ferenc pápa kezében van. Bergoglio az egyedüli személy, aki felhatalmazást adhat, hogy a boldoggá avatási folyamat a szabályoktól eltérően, idő előtt elkezdődhessen.

Rettegésben élnek egy Párizs melletti település lakói a bűnözők miatt

Fényes nappal, a nyílt utcáról raboltak el egy fiatal férfit a Párizstól északkeletre fekvő kisvárosban, Villeparisis-ban vasárnap reggel. Egy szemtanú videón rögzítette, ahogy a négy emberrabló – egyikük lőfegyverrel a kezében – hosszasan dulakodik az áldozattal, aki az ütlegelés után egy autó csomagtartójában végzi, és akivel a jármű végül elhajt a helyszínről. A francia médiát bejárt felvételek után a CNews televízió stábja a helyszínen készített riportot.

A teljes inkognitóban, hangja elváltoztatásával nyilatkozó helyi anyuka elmondta, hogy álmában sem gondolta volna, hogy a békés kistelepülés utcaképe egyszer megváltozik, és a kellemes lakóhely egy katasztrofális közbiztonságú településsé változik át, amely már fényes nappal is életveszélyes terep az ott élők számára.

A nő elmondása szerint az utcai bűnözés a drogokhoz köthető, a csatornafedelekből gyakran kábítószeres fecskendők kandikálnak ki, a szerek kereskedelme pedig már fényes nappal, nyíltan folyik a járókelők szeme láttára. Hozzáfűzte, hogy bár korábban azt hitték, hogy a gyerekeket egy bizonyos életkor után már egyedül is kiengedhetik az utcára, de az elmúlt években be kellett látniuk, hogy biztonságuk érdekében ez jelenleg nem lehetséges, mindenhova kísérgetni kell őket. A rendőrség továbbra is keresi a négy emberrablót és az elrabolt férfit is.

Áramkimaradásokra készülnek a svédek

A svéd katasztrófavédelmi hivatal (MSB) korábban ajánlást fogalmazott meg, hogyan készüljön fel a lakosság egy esetleges krízisre, például hosszabb áramkimaradás esetére. A szervezet pontos listát tett közzé, hogy az úgynevezett válságládába – amelyet minden háztartásba javasolnak – mit rakjanak az emberek. A szervezet szerint többek között kemping gázfőző, hajtókaros rádió, hálózsák, zseblámpa, tartós élelmiszer és orvosi felszerelések szükségesek.

Göteborg város vezetői úgy gondolják, egy ilyen csomag összekészítése nagyon költséges lehet, ezért az önkormányzati testület szerdán megszavazta a baloldali képviselők javaslatát arról, hogy a rászorulókat pénzzel támogassák a csomag költségének fedezésében.

A testület szociáldemokrata elnöke pontosan nem tudta megmondani a Dagens Nyheter kérdésére, kik kerülhetnek bele a támogatottak körébe és körülbelül hány érintett lehet, ugyanakkor hozzátette, hogy a lakosság védelme nem lehet „osztálykérdés”. Az MSB válságkommunikátora üdvözölte Göteborg lépését, ugyanakkor hangsúlyozta, nem a drága felszerelésekre kell a hangsúlyt helyezni, hanem a felkészültségre, valamint a gyakorlati készségek elsajátítására. Anna Teljfors példaként említette, hogy meg kell tanulni, hogyan lehet például melegen maradni fűtés nélkül.

