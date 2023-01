Hogyan kerültek a pedofilok az európai politikába?

Svédországban lecsapott a „cukros bácsi”

Leif Svensson svéd középpárti politikus a választási kampányban olyan emberként mutatkozott be, aki szenvedélyesen érdeklődik az oktatási ügyek iránt. Az iskolások iránti érdeklődésének azonban van egy olyan oldala is, amely a bemutatkozásából nem derült ki.

A közösségi médiában Leif Candymannek nevezte magát, és kislányokat vett célba, akiket szexuális célokra akart használni. A férfi a 70-es éveiben jár. A pedofil politikust a Dumpen elnevezésű, pedofilok feltárásával foglalkozó szervezet leplezte le.

Forrás: V4NA nemzetközi hírügynökség

Leif akkor bukott le, amikor beszélgetést folytatott egy magát kislánynak álcázó beépített ügynökkel, akinek olyan kérdéseket tett fel, hogy van-e szőr a nemi szervén, és hogy milyen szexuális tevékenységeket kedvel a legjobban.

Emellett képeket is megosztott a nemi szervéről. A politikus a KIK nevű applikáción található profiljából az is kiderült, hogy már közel nyolc éve érdeklődött aktívan a gyerekek iránt. Miután a leleplezés elterjedt a médiában, Leif bejelentette, hogy minden politikai tisztségéről lemond – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A városi tanács tagja kiélte valódi énjét

Svédország mellett Írországban is pedofílián kaptak egy nyíltan meleg képviselőt. Galway városának első nyíltan LMBTQ városi tanácsosa lemondott, miután pedofilbotárnyba keveredett.

Sajtóértesülések szerint Owen Hanley-t először 2019-ben választották be a városi tanácsba, és nemcsak az első nyíltan LMBTQ tanácsosként, hanem a legfiatalabb tanácstagként is történelmet írt.

A férfiről most azonban kiderült, hogy egy tinédzser fiút szexuálisan zaklatott az interneten.

Január 1-jén a 16 éves sértett két videót osztott meg a Twitteren, amelyekben azzal vádolta meg Owen Hanleyt, hogy molesztálta és zaklatta őt.

Szexuális visszaélés, és kiskorúakkal szemben elkövetett erőszak áldozata vagyok. Owen Hanley tette ezt velem. Mr. Hanley »Irish Jock« néven egy hamis Twitter-fiókot működtetett. Tinédzsernek adta ki magát, és úgy keresett meg a Twitteren, ugyanis tudta, ki vagyok a szociáldemokratáknál folytatott korábbi szerepvállalásaimnak köszönhetően

– mondta az áldozat, Jamie Mac Giolla Bháin, aki egyébként a szociáldemokraták aktivistája.

Bháin elmondta, hogy „Irish Jock” sokszor rávette, hogy küldjön magáról pikáns, meztelen képeket.

A fiatalember azt állította, hogy miután rájött, hogy Hanley áll a Twitter-fiók mögött, szembesítette a városi tanácsost a szexuális visszaéléssel, és bemutatta neki a bizonyítékokat. Hanley tagadta a vádakat, de közvetlenül ezután a Twitterről törölték a Hanley által működtetett fiók minden nyomát, és a profilképeit is eltávolították.

A videók nagy felháborodást keltettek Írországban, és ennek hatására január 4-én Hanley bejelentette, hogy lemond a tisztségéről – olvasható a V4NA cikkében.

Hanley gyakran lobbizott az LMBTQ-emberekért. Nem sokkal megválasztása után Hanley védelmébe vett egy orvost, aki gyermekeken végzett nemváltó beavatkozásokat, és megtámadott egy ír informátort, aki megpróbálta figyelmeztetni az ír egészségügyi hatóságokat az egyik nemváltó klinika veszélyeire.

Dániában a baloldal is érintett

A V4NA szerint Dániában 19 évig 1985-től 2004-ig működhetett egy pedofilszervezet, amelynek weboldala jelenleg is megtalálható, és aktív tagokkal is rendelkezik. 1996. június 23-án a pedofilszervezetnek nyolcvan regisztrált tagja volt, és egy nemzetközi kongresszust is tartottak Dániában. Emellett kapcsolatban álltak az Ipce nemzetközi pedofilszervezettel is.

2000-ben egy dán tévés dokumentumfilmes csapat titokban elkezdte kivizsgálni a csoportot. A tagok megmutatták, hogy titkos internetes chatszobákban cserélnek gyermekpornográfiát, és ott adnak tanácsokat egymásnak arról, hogy miként lehet gyermekekkel felvenni a kapcsolatot.

Végül csak 2004-ben oszlatták fel a szervezetet, miután a Dagbladet dán újságban megjelent egy felhívás, ami a szervezet feloszlatására szólított fel.

A francia miniszter csak „lazán használja a fiú kifejezést”

2009-ben egy francia szocialista politikus arra kérte az elnököt, hogy menessze Frederic Mitterrand kulturális minisztert. Mint kiderült, a miniszter 2005-ben kiadott könyvében elismerte, hogy Thaiföldön fiúknak fizetett szexuális aktusért – tette hozzá a lap.

Mitterrand 2005-ben megjelent „La mauvaise vie” (A rossz élet) című könyvében fájdalmas gyermekkoráról és a homoszexualitásáról ír, és arról is értekezik, hogy rossz szokása Thaiföldön fiúkért fizetni.

A könyv vitákat kiváltó részeiben Mitterrand bemutatja a thaiföldi és indonéz bordélyházakban tett látogatásait. Leírja, hogy lázas izgalmat és bűntudatot érzett akkor, amikor pénzt adott szexuális együttlétért cserébe olyan fiúknak, akiknek a korát a könyvben nem árulja el.

Mint írta,

a fiatalok ezen piacának, a rabszolgapiacnak az összes rituáléja izgat engem. A vonzó és azonnal elérhető fiúk bősége olyan állapotba hozott, amelyet már nem kell elrejtenem, vagy kontrollálnom. Pénz, szex és én vagyok a rendszer középpontjában.

Mitterrand könyvének megjelenése után négy évnek kellett eltelnie, hogy a pedofília miatt vádat emeljenek ellene. A France3 tévében tagadta a vádakat, és azzal védekezett, hogy ő nem pedofil, csak lazán használja a „fiú” kifejezést.

Később a kormány több tagja is a miniszter védelmére kelt. Michele Alliot-Marie francia igazságügyi miniszter akkor azt nyilatkozta, hogy a kollégája nagyon jó miniszter.

A politikai színtéren ismert Daniel Cohn-Bendit esete is, akit szintén pedofíliával vádoltak meg néhány évvel ezelőtt. A zöldpárti politikus egy 1975-ben megjelent könyvében arról írt, hogy amikor tanár volt, néhány alkalommal a gyerekek lehúzták a nadrágsliccét, majd megsimogatták őt. Később egy francia műsorban egy hihetetlenül erotikus játékról beszélt egy ötéves kislánnyal.

Daniel Cohn-Bendit végül úgy tudott megmenekülni a konkrét vádak és egy esetleges nyomozás elől, hogy megtagadta saját szavait, és azt mondta, csak provokációként írta le a könyvében a felkavaró részeket.

Franciaországban egyébként ennél szörnyűbb eset is történt – emelte ki a V4NA cikke.

A 2020 nyarán tartott önkormányzati választásokon az egyik városban elítélt pedofilt választottak meg polgármesternek. Az eset Guadeloupe-on történt, Le Gosier városában, ahol a szavazatok csaknem 50 százalékával nyerte meg a választást a 36 éves Cédric Cornet.

Az új polgármesternek korábban már meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással, 2019-ben ugyanis elítélte őt a bíróság egy 15 év alatti kiskorú szexuális zaklatásáért. A büntetése két év felfüggesztett börtön, valamint egy 16 ezer eurós pénzbírság lett, továbbá a férfi bekerült egy nyilvántartó adatbázisba.