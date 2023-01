Az elhibázott integrációs politikát kérik számon a német kormányon

A segélyszolgálat munkatársainak az a benyomása, hogy a zavargásokban rendkívül nagy arányban vettek részt bevándorló-hátterű fiatal férfiak csoportjai – közölte Rainer Wendt, a DPolG német rendőrszakszervezet vezetője a szilveszteréjjel, Berlinben elkövetett támadásokról.

Ahogyan lapunk is megírta, az újév első napjaiban felkavaró hírek érkeztek arról, hogy szilveszteréjszaka súlyos támadások érték a német sürgősségi segélyszolgálat munkatársait. A rendőrség közlése szerint a randalírozók a főváros több pontján tűzijátékokkal vettek célba járműveket, épületeket, sőt embereket is, többek között petárdákkal dobálták meg a tűzoltókat. A berlini tűzoltók több mint 1700 segélyhívást kaptak az éjszaka, és ebből 38 esetben rontottak nekik. Egy tűzoltóautó súlyosan megrongálódott az éjjel a pirotechnikai eszközök által okozott tűzben, tizenöt szolgálati személy pedig megsérült, egyiküket kórházba is kellett szállítani. A rendőrök közül összesen 41 sebesültet jelentettek.

A rendőrség friss adatai szerint 145 embert tartóztattak le a támadásokkal összefüggésben a német fővárosban, az elkövetők 18 különböző nemzetiséget tesznek ki. A letartóztatottak között volt 27 afgán és 21 szíriai.

A szilveszter ezenkívül Észak-Rajna–Vesztfália tartomány több városában is erőszakba torkollt. – A garázdálkodók csoportjai túlnyomórészt migrációs hátterű, fiatal férfiakból álltak – osztotta meg az információt Herbert Reul, a tartomány CDU-s belügyminisztere a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) lappal. Ugyan az őrizetbe vett 233 személy beazonosításán még dolgoznak az észak-rajna–vesztfáliai hatóságok, a FAZ értesülései szerint a randalírozók listáján román és bolgár személyek, illetve német–török, valamint német–libanoni kettős állampolgárok is szerepelnek. A tartományban egyébként évek óta nagy rendőri erőket vetnek be a problémás városrészek ellenőrzésére, ahol rivális, gyakran bevándorlókból álló csoportok próbálják érvényesíteni területi igényeiket.

A Németország-szerte elkövetett súlyos atrocitások miatt a rendőrszakszervezet tárgyalásokat követel a politikusoktól, és új megközelítéseket vár el az integrációs politikában.

Szilveszteréjjel kiégett autóbusz roncsa a berlini Neukölln kerületben 2023. január 3-án. Fotó: Markus Schreiber

– Azonnali vitára, eredményekre, világos koncepciókra és egy tervre van szükség, hogy a megrázó események ne ismétlődhessenek meg jövőre – fogalmazott Jochen Kopelke, a GdP rendőrszakszervezet elnöke. Az ellenzéki bevándorlásellenes AfD és a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szintén az elhibázott integrációs politikára és a tárgyalások fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az illegális migráció, a sikertelen integráció és az állam tiszteletének hiányáról szól mindez, nem a tűzijátékról

– nyilatkozta a t-online német hírportálnak Jens Spahn, a CDU politikusa, az ország korábbi egészségügyi minisztere. Véleménye szerint a szilveszteri támadások az állam gyengeségét bizonyítják, és a politikusoknak fel kell tenniük a kérdést, miért ismétlődnek meg az erőszakos jelenetek évről évre Németországban. Az elmúlt szilveszterek legdurvább esetei közé tartozik, hogy 2015-ben észak-afrikai és közel-keleti származású fiatal férfiak csoportosan zaklattak és bántalmaztak nőket Kölnben.

A német kormány integrációs biztosa, Reem Alabali-Radovan ugyanakkor arról beszélt: az elkövetőket tetteik, és nem a hovatartozásuk alapján kell megítélni. Azt azonban a szociáldemokraták is elismerik, hogy az évről évre erőszakba forduló szilveszterek mögött „mélyebb probléma” rejlik, amelyet fel kell tárni.