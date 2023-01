Az igazság órája: hazánknak nem érdeke a blokkosodás, mert a kereskedelem főútvonalán található

– Ha egy olyan világban élünk, ahol nagyobb a nyitottság egymás országai iránt, akkor Magyarország a kereskedelem és a kultúra főútvonalán található. Abban az esetben viszont, ha kialakul újra a blokkosodás, akkor Magyarország könnyen a Nyugat perifériájára szorulhat

– hívta fel a figyelmet Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. – Ez nem egy kellemes pozíció, és egyáltalán nem előnyös – hangsúlyozta, aki azt is kiemelte, hazánknak az áll érdekében, hogy megőrizhesse kereskedelmi kapcsolatait a formálódóban lévő keleti erődítményekkel is, abban az esetben is, ha Magyarország erőteljes nyomás alatt van, hogy számolja fel ezeket.

