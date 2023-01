Az új szerződés ellenére sem felhőtlen a francia−spanyol viszony

Viharos tüntetések és sztrájkok árnyékában kötött barátsági szerződést tegnap Spanyolország és Franciaország. Pedro Sánchez spanyol kormányfő és Emmanuel Macron francia elnök Barcelonában találkozott, hogy megpecsételje az együttműködésük elmélyítését célzó, új spanyol−francia szövetséget. A két ország eddig is rendkívül jó viszonyt ápolt egymással, ám ennek ellenére barátsági szerződést sosem kötöttek. Spanyolországnak Európán belül mostanáig csak Portugáliával volt ilyen egyezménye, míg Franciaország mindössze a németekkel és az olaszokkal írt alá hasonlót.

A paktum szimbolikus jelentőséggel bír, hivatalossá teszi a két ország vezetőinek egymás iránti tiszteletét, valamint kifejezi törekvéseiket a békés viszonyra és a kétoldalú együttműködések megszilárdítására.

A barátsági szerződés aláírásával létrejön a francia−spanyol Védelmi és Biztonsági Tanács, amely külügy- és védelmi miniszterekből áll, évente ülésezik majd, hogy megvizsgálja a legfontosabb külpolitikai kérdéseket. Együttműködések lesznek a bel- és igazságügy területén is. A belügyminiszterek időszakos konzultációkat tartanak majd, és létrehozzák a migrációs kérdésekkel foglalkozó francia−spanyol munkacsoportot is. Emellett létrejön az éves konzultációs rutin a kultúra, az oktatás, a tudomány, az ifjúság és a sport területén is.

A spanyol kormány kifejtette, hogy a gazdaság, az ipar, az összeköttetés és a turizmus terén is szorosabb összefogásra törekszenek majd. Része a paktumnak több európai napirendi kérdés is, mint például a jövőbeli H2Med zöldenergia-folyosó, amelynek megépítéséért a spanyol, a francia és a portugál kormány közösen felel majd. Emellett kiemelten foglalkoznak az árampiac reformjával, az idei második félévi spanyol EU-elnökség kérdéseivel és az ukrajnai háború következményeinek enyhítésével is.

Még a legolajozottabban működő baráti viszonyban is vannak azonban nézeteltérések, így a spanyol–francia barátsági szerződés aláírása sem jelentett megoldást minden problémára.

Macron a spanyol kormány többszöri kérése ellenére sem hajlandó megnyitni a két ország között 2021 óta lezárt kilenc határátkelőt, amely óriási nehézséget jelent a szomszédba átjutni kívánó spanyoloknak. Macron tegnapi indoklásában is mindössze annyit közölt: a biztonság kedvéért továbbra is szükségesnek tartja a határzár fenntartását, mivel Spanyolország felől túl sok illegális bevándorló akar bejutni Franciaországba, amivel nő a terrorfenyegetettség.

Macron és Sánchez szimbolikus egyezményének aláírását ráadásul igencsak csípős közhangulat árnyékolta be. A találkozó helyszínén és ideje alatt a Barcelonai Nemzeti Művészeti Múzeumnál harminc függetlenségpárti mozgalom tüntetett Katalónia elszakadásáért. A regionális elnök, Pere Aragonés ráadásul csak olajat öntött a tűzre azzal, hogy a spanyol és francia vezető köszöntése után − tőle megszokott módon − a spanyol himnusz idején kivonult a teremből és nem volt hajlandó megjelenni a találkozóról készült fotózáson sem.

A barátsági szerződés aláírását a barcelonai függetlenségi mozgalom mellett a Franciaországban összehívott sztrájkok és tüntetések is fémjelezték. A résztvevők a francia kormány nyugdíjrendszerrel kapcsolatban tervezett reformja ellen tiltakoznak, amivel 64 évre emelnék a nyugdíjkorhatárt.