Felszínre törtek a Republikánus Párt belső viszályai

Kevin McCarthy republikánus képviselőnek a harmadik körben sem sikerült megszereznie a házelnöki tisztség betöltéséhez szükséges 218 szavazatot, így továbbra sem tudta megkezdeni munkáját az Egyesült Államok 118. kongresszusa. Erre utoljára 1923-ban volt példa, akkor kilenc fordulóra volt szükség a házelnök megválasztásához, a most kialakult patthelyzet pedig újból rávilágít a Republikánus Párton belüli törésekre, melyeket ha nem orvosolnak minél előbb, akkor az esélytelenek nyugalmával indulhatnak neki a 2024-ben esedékes elnök- és kongresszusi választásoknak.

A helyzet azért nagyon nehéz, mivel az a húsz képviselő, aki akadályozza McCarthy megválasztását, tőle még inkább jobbra állnak, keményvonalas trumpisták

− fogalmazott lapunknak Magyarics Tamás, az ELTE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. A szakértő rámutatott, abban az esetben, ha a republikánusok fel akarnak mutatni valamit 2024-ig, akkor nem folytathatják a − kommunikációban legalábbis − kompromisszumra nem hajlandó trumpista politikát, mivel a törvényjavaslatok, kinevezések, meghallgatások tekintetében a demokratákkal való együttműködésre vannak ítélve. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a húsz képviselőn belül van egy ötfős kemény mag, a „Never Kevin” (Kevint soha!) csoport, amely olyan technikai és eljárásbeli változtatásokat követel a jövendő házelnöktől, melyek jelentősen csökkentenék annak jogkörét. Ilyen például az a követelés, hogy a republikánus képviselőcsoporton belül akár egyetlen politikus is bizalmatlansági indítványt kezdeményezhessen a házelnökkel szemben, ez teljesen megbénítaná és működésképtelenné tenné a képviselőcsoport munkáját.

Ez a pár képviselő gyakorlatilag túszul ejtette a Republikánus Pártot, s ha programjukat sikeresen végigvinnék, akkor a republikánusoknak esélyük sem lenne a 2024-es elnökválasztáson

− hangsúlyozta Magyarics Tamás, hozzátéve, hogy obstrukcióra alapuló negatív programmal nem lehet nyerni, ezek a képviselők pedig pozitív programot még csak meg sem fogalmaztak.

Régi törésvonalak

Habár a párton belüli viszályok és hatalmi harcok most teljesednek ki, az első törésvonalak már jóval régebben megjelentek. A legjelentősebb, „vízválasztó” esemény Donald Trump 2016-os győzelme volt. „Trump győzelme azt a benyomást keltette sok republikánusban, hogy csak a nagyon markáns üzenetekkel és politikával lehet felvenni a versenyt a demokratákkal” − magyarázta a szakértő, aki elmondta, ez az irány sokaknak nem tetszett a párton belül. A trumpista vonal ellensúlyozására létrehozták a Lincoln Project csoportot, melyhez olyan képviselők csatlakoztak, akik vissza akartak térni a hagyományosabb republikanizmushoz. Ezt követően jelent meg Ron DeSantis floridai kormányzó, aki az „emberarcú” trumpizmust képviseli, politikai nézetei nagyon hasonlók a korábbi elnökéhez, azonban a Trumpra jellemző durva kommunikációtól mentesek.

Jelenleg három részre szakadt a párt: a trumpista kemény magra, a DeSantis-féle puhább trumpizmust képviselőkre, valamint a Trump-ellenes táborra

− ecsetelte a szakértő.

Ezek a törésvonalak a mostani házelnökválasztás mentén felerősödve nagyon rossz képet festenek a pártra, tekintve, hogy ezzel szemben a demokraták nagyon jól használják ki a helyzet adta lehetőségeket.

A demokraták az oldalvonalról nézik végig a republikánus belharcot, demonstrálva, hogy ők egységesek. Mind a 212 képviselőjük ugyanarra a jelöltre szavazott, ami kifelé a pártfegyelmet mutatja, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan a Demokrata Párton belül is vannak törésvonalak, leginkább a progresszívek és centristák közt

− fogalmazott Magyarics Tamás. Ezzel szemben a házelnökválasztás körüli huzavona azt mutatja kifelé, hogy a republikánusok nagyon megosztottak, képtelenek a vezetésre.

Donald Trump, a királycsináló?

Az, hogy mikor sikerül megválasztani a republikánus házelnököt, bizonytalan, elviekben a végtelenségig is elhúzódhat a folyamat, ez azonban nemcsak a kongresszus, de a kormányzat munkáját is megbénítaná, melynek nagyon súlyos következményei lehetnek. Azért valószínű, hogy most már nemcsak a képviselők, de külső szereplők is nyomást próbálnak helyezni a McCarthy megválasztását akadályozó politikusokra. Ilyen szereplő lehet például Donald Trump, tekintve, hogy ezen képviselők politikai karrierje erősen összefonódik a korábbi elnök felemelkedésével, ezért a színfalak mögött Trump lehet az egyik legbefolyásosabb szereplő, aki hatni tud rájuk.

Borítókép: Kevin McCarthy republikánus képviselő (Fotó: AP/Andrew Harnik)