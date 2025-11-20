Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Nincs több amerikai finanszírozás: holnap leáll a Szabad Európa néven működő balos propagandaoldal

November 21-én megszűnik a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztősége. A hírre Deák Dániel is reagált, aki szerint amerikai pénz nélkül a balliberális propaganda nem folytatható tovább.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 19:57
Forrás: Facebook
Néhány év működés után megszűnik a Szabad Európa magyar szerkesztősége. Az amerikai médiaügynökség által elrendelt leállást Deák Dániel is kommentálta, szerinte a források elapadása lezárta a projektet.

Néhány éve Szabad Európa néven indult újra, balos propagandát sugárzott. Fotó: Facebook

A Szabad Európa hivatalosan tájékoztatta olvasóit arról, hogy az Egyesült Államok Globális Médiaügynöksége (USAGM) utasítására a Szabad Európa Rádió/Szabadság Rádió (RFE/RL) magyar szerkesztősége 2025. november 21-én befejezi működését. 

A közlemény szerint a döntés Washingtonból érkezett, és a magyar nyelvű tartalmak előállítása teljes egészében leáll

– jelentették be oldalukon.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a hírre a közösségi oldalán reagált:

Vége: miután Trump leállította a pénzelését, bejelentette megszűnését a Szabad Európa nevű balliberális propaganda magyar nyelvű híroldala!

Deák Dániel posztját kommentjében hozzátette:

„Nincs amerikai pénz, nem tudják tovább folytatni a propagandát!”

Mint ismert, a Szabad Európa 2020-ban csatlakozott az RFE/RL programjaihoz, és azóta rendszeresen kritikus hangvételű tudósításokat közölt a magyar belpolitikai helyzetről. 

Egy későbbi posztjában Deák azt is hozzátette, hogy jövőre már nem olvashatunk majd tűpontos előrejelzést a választások előtt. Emlékeztetett: 2022-ben pár nappal a választások előtt még arról írt a balliberális portál, hogy 4,5 százalékkal vezet Fidesz–KDNP. A választáson aztán 20 százalékkal nyertek a kormánypártok. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

 

