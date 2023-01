Garázsában tárolta Joe Biden a bizalmas iratokat

Joe Biden amerikai elnök wilmingtoni otthonának garázsából kerültek elő újabb bizalmas minősítésű iratok – adta hírül a Fox News hírcsatorna az elnök különleges jogtanácsosára hivatkozva. Mint Richard Sauber csütörtökön bejelentette: a Fehér Ház jogi képviselői Biden két Delaware állambeli rezidenciáját, a wilmingtonit és a Rehoboth Beach-it kutatták át, utóbbiban nem találtak semmit, az előbbiben azonban bizalmas megjelölésű dokumentumokra bukkantak, amelyek az Obama–Biden-kormányzat (2009–2017) idejéből származnak. A jogtanácsos elmagyarázta: azokat a helyszíneket akarták tüzetesebben átkutatni, ahová alelnöki mandátumának lejárta után Biden átszállíthatta az iratokat.

A házkutatásokra márpedig azért volt szükség, mert a héten derült ki, hogy még novemberben a washingtoni Penn-Biden Center kutatóintézet egyik irodájának kiürítése során – amelyet Biden alkalomadtán 2017 után használt mintegy két éven át – minősített jelzéssel ellátott iratok, többek között Ukrajnáról, Iránról és az Egyesült Királyságról szóló amerikai hírszerzési beszámolók kerültek elő. Ezeket is az elnök jogi képviselői találták meg, akik azonnal értesítették az igazságügyi minisztériumot, amely vizsgálja az iratok érzékenységét. – Meglepetten hallottam, hogy hivatalos iratok kerültek abba az irodába, de nem tudom, hogy mit tartalmaznak – nyilatkozta a héten Joe Biden, kitérve arra is, hogy ügyvédei azt javasolták, hogy ne érdeklődjön az iratok tartalma iránt.

Richard Sauber hangsúlyozta: a most előkerült iratokról is azonnal tájékoztatták az igazságügyi tárcát. Arról egyelőre nincs információ, hogy mit tartalmaznak ezek a dokumentumok, s ki olvashatta el őket ez alatt a néhány év alatt, amíg Biden garázsában hevertek. Az előzőleg és most megtalált dokumentumokat Joe Bidennek az Egyesült Államok nemzeti levéltárába (National Archives) kellett volna küldenie alelnöki mandátumának lejártakor. – A dokumentumok egy zárt garázsban voltak, nem az utcán hevertek. Mindenki tudja, hogy komolyan veszem a titkosított iratokat – reagált újságírói kérdésekre az elnök csütörtökön.