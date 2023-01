Harry herceg után Boris Johnson is megírja a memoárját

Önéletrajzi könyv megírásába kezd Boris Johnson korábbi brit kormányfő, a publikációról már meg is egyezett a HarperCollins kiadóval. A „semmihez sem fogható memoár” miniszterelnökségének viharos időszakát hivatott bemutatni. Elképzelhető, hogy a konzervatív párti politikust Harry herceg sikere ösztönözte az írásra, akinek Spare (Tartalék) című kötetéből már megjelenésének napján, január 10-én mintegy négyszázezer példányt adtak el az Egyesült Királyságban. Ennél nagyobb érdeklődés csak a Harry Potter-köteteket övezte, a sorozat hetedik részéből (Harry Potter és a Halál ereklyéi) több mint 2,5 milliót adtak el a megjelenésének napján.

Nagyon várom, hogy Boris Johnsonnal dolgozzak együtt, aki hivatali idejéről, az Egyesült Királyság legmozgalmasabb időszakáról írja meg a beszámolóját

– örvendezett a tervekről a kiadásért felelős személy, Arabella Pike. Boris Johnson 2019 és 2022 között volt az ország miniszterelnöke, így ő volt az, aki hivatalosan is kiléptette Nagy-Britanniát az Európai Unióból. 2020 azonban nemcsak a brexitről vált híressé, hanem a szigorú korlátozásokról is, miután felütötte a fejét a koronavírus. Közvetetten Boris Johnson távozását is a járvány okozta, a politikus lemondása ugyanis elkerülhetetlenné vált az úgynevezett party-gate miatt. A botrány azok után robbant ki, hogy kiderült, a miniszterelnök részvételével több partira is sor került a kormányfői rezidencián a zárlat idején, miközben millióknak tiltották a személyes összejöveteleket.

A HarperCollins egyelőre nem osztott meg információt arról, mennyit kereshet az új könyvével az 58 éves politikus, ám becslések szerint akár egymillió fontot (körülbelül 450 millió forintot) is. Mióta elhagyta hivatalát, Boris Johnson leginkább azzal keresi a kenyerét, hogy beszédeket tart a világ különböző részein.

Johnson a memoár megírásával vélhetően a hírnevének helyreállítására törekszik, amely jelentősen csorbult a lemondását megelőző belpolitikai botránysorozat miatt.

A találgatások szerint a volt kormányfő ugyanis visszatérne a politikai életbe, méghozzá újra a Konzervatív Párt élére, ezzel együtt az ország vezetésére törekszik. Utódja, Liz Truss távozását követően a Konzervatív Párton belül sokan látták volna ismét Boris Johnsont a kormányfői székben, ám ő végül kihátrált a versenyből, így Rishi Sunak nyerte el a pozíciót.

Boris Johnson a politikai pályafutása előtt a médiában, a többi között a The Spectator című brit magazinnál és a The Telegraph napilapnál is dolgozott újságíróként, illetve szerkesztőként. A politikus ezelőtt már több könyvet is írt, köztük egy életrajzi kötetet Winston Churchill korábbi miniszterelnökről. Nem ő az első olyan korábbi miniszterelnök, aki memoár megírására szánja el magát, Tony Blair körülbelül ötmillió fontot keresett politikai emlékirataival, David Cameron pedig 1,5 millió fontot.

Borítókép: A brit kormányfői tisztségből és a kormányzó Konzervatív Párt vezetői posztjáról távozó Boris Johnson búcsúbeszédet tart a londoni kormányfői rezidencia előtt 2022. szeptember 6-án (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)