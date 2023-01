Pedofil vádak miatt letartóztatták az Oscar-díjra jelölt film osztrák színészét

A fűző A film Erzsébet császárné, magyar királyné életének későbbi szakaszát dolgozza fel, amelyben Sisi már a negyvenedik életévét tölti be. A produkció a császárné kétségbeesett küzdelmét mutatja be, melyben egyaránt szeretné megőrizni a róla alkotott képet és fiatalos külsejét is. Miután Sisi a bécsi udvart egyre nyomasztóbbnak találja, kalandokat és fiatalkori izgalmakat keresve Angliába és Magyarországra is ellátogat, ahol egykori szerelmét és politikai szövetségeseit is fekeresi – írja a Mafab.hu.