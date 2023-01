Szerbia az európai integráció miatt egyezhet meg Koszovóval

Szerbia és az Európai Unió nem veszítette el az egymás iránti türelmét, a csatlakozási fejezetek megnyitásának elmaradása inkább azt mutatja, hogy az ország nem tud előrelépni a tárgyalási folyamatban – közölte Tanja Miscevic európai integrációért felelős szerb miniszter.

A politikus az Insajder televíziónak beszélt a csatlakozási tárgyalások lassulásáról. A 35 tárgyalási fejezetből eddig 22 nyílt meg, a legutóbbi 2021 decemberében, előtte pedig 2019 júniusában.

A tárcavezető arra is reagált, hogy Alekszandar Vucsics szerb államfő hétfőn közölte: Szerbia nem mondhat nemet a Koszovóval fenntartott kapcsolat rendezésének nemzetközi tervére, mert ellenkező esetben leállhat az ország európai integrációja, megszakadnának a külföldi befektetések, és más gazdasági, valamint politikai következményekre is számítani kellene.

Mint mondta: ő maga nem látta a javaslatot, az viszont nagyon fontos körülmény, hogy Szerbia készen áll a párbeszédre és a kompromisszumra.

Arra a kérdésre, hogy a következmények között szerepelhet-e Szerbia uniós vízummentességének a megszüntetése, Tanja Miscevic úgy reagált, hogy a vízummentességre vonatkozó szabályokat 2009-ben fektették le, és azok között világosan szerepel, hogy amennyiben Szerbia visszaél a vízummentességgel, vagy az ország a mentesség feltételeivel összefüggésben hibát követ el, akkor megkezdődhet a vízummentesség visszavonásának folyamata.

Tanja Miscevic mindezt figyelembe véve úgy véli: a szerb állampolgárok uniós vízummentességét eddig semmi sem veszélyeztette, a közelmúltban viszont megjelent egy óriási probléma, az illegális migrációs nyomás, és inkább emiatt merülhetett fel a vízumkötelezettség újbóli bevezetésének híre.

Az európai integrációs minisztérium decemberi közvélemény-kutatása alapján minden nehézség ellenére is az derült ki, hogy a szerbiai állampolgárok 43 százaléka még mindig támogatja az ország európai uniós csatlakozását. A miniszter rámutatott, hogy ez nem is olyan rossz arány, mert még a leginkább derűlátó időszakban is 60-62 százalékos volt a támogatottság, az uniós csatlakozást ellenzők aránya viszont soha nem haladta meg a 30 százalékot.

Az uniós csatlakozási tárgyalások 2014-ben kezdődtek meg Belgrád és Brüsszel között. Az Európai Unióból érkező üzenetek viszont most arra utalnak, hogy mindaddig nem nyílhat újabb csatlakozási fejezet Szerbiával, amíg a nyugat-balkáni ország nem mutat nagyobb elkötelezettséget az uniós külpolitikai irányelvek mellett.