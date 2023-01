Terrortámadásnak minősíthető a spanyol sekrestyés meggyilkolása

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a spanyol rendőrség figyelte a tettest, mert fennállt nála a radikalizálódás veszélye. A házkutatás során sajtóinformációk szerint terrorszervezetektől származó kiadványokat is találtak. A férfit 2019-ben Gibraltárról már kiutasították, miután illegálisan érkezett oda egy motorcsónakon. Hogy Spanyolországba mikor lépett be, azt nem tudni, viszont szabálytalanul tartózkodott ott. Tavaly júniusban indították el a kiutasítási eljárást, ami azóta függőben volt, ezért a szabad mozgását sem korlátozták.

A spanyol állampolgárok Twitter-bejegyzéseikben szinte kivétel nélkül a kormány migrációs politikáját és a kiutasításhoz fűződő adminisztratív eljárások lassúságát teszik felelőssé a történtekért.

Többen arról is beszámoltak, hogy az országba illegálisan érkező migránsok tisztában vannak a spanyol törvényekkel, és azt is tudják, hogyan lehet még lassabbá tenni a kiutasítási folyamatot. Sokan már a partot érés előtt megszabadulnak az útlevelüktől, így azonosíthatatlanná válnak, ami hosszú hónapokig tartó kiutasítási procedúrához vezet Spanyolországban.

Írtunk arról is, Szijjártó Péter szombaton közösségi oldalán jelentette ki, hogy Magyarország a leghatározottabban elítéli a terrorizmus minden formáját.

A külgazdasági és külügyminiszter a bejegyzésében arra utalt, hogy a közel-keleti térség békéjében és stabilitásában is érdekeltek vagyunk. Emlékeztetett, hogy péntek este újabb terrortámadás történt Izraelben, amelyben nyolcan meghaltak és mintegy tucat személy megsebesült. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: „Támogatjuk az Ábrahám-megállapodások végrehajtását és továbbvitelét, egyben pedig elismerjük Izrael önvédelemhez való jogát.”