A baloldalt okolják a spanyolok a templomi merényletért

Egy 25 éves, eddig büntetlen marokkói állampolgár, Yassine Kanjaa, aki a kiutasítására várva tartózkodott Spanyolországban, betört két algecirasi (Cádiz) templomba, majd a nála lévő macsetével meggyilkolt egy sekrestyést, egy lelkészt súlyosan megsebesített a nyakán, valamint könnyebb sérülést okozott további három személynek.

A rendőrség azt a tájékoztatást adta, hogy a férfit szemmel tartották, mert fennállt nála a radikalizálódás veszélye. A házkutatás során sajtóinformációk szerint terrorszervezetektől származó kiadványokat is találtak. A férfit 2019-ben Gibraltárról már kiutasították, miután illegálisan érkezett oda egy motorcsónakon. Hogy Spanyolországba mikor lépett be, azt nem tudni, de a hatóságok közölték, hogy szabálytalanul tartózkodott a dél-európai országban. Tavaly júniusban indították el a kiutasítási eljárást, ami azóta függőben volt, így a szabad mozgását sem korlátozták. A gibraltári hatóságok határozottabbak voltak, néhány nap alatt kitoloncolták a férfit a brit tengerentúli területről.

A Twitteren a spanyol állampolgárok szinte kivétel nélkül a kormány migrációs politikáját és a kiutasításhoz fűződő adminisztratív eljárások lassúságát teszik felelőssé a történtekért. Többen arról is beszámoltak, hogy az országba illegálisan érkező migránsok tisztában vannak a spanyol törvényekkel, és világosan tudják, hogyan lehet még lassabbá tenni a kiutasítási folyamatot. Sokan már a partot érés előtt megszabadulnak például az útlevelüktől, így azonosíthatatlanná válnak, ami hosszú hónapokig tartó kiutasítási procedúrához vezet Spanyolországban. Ez elég időt ad számukra ahhoz, hogy vagy eltűnjenek a hatóságok elől, vagy megoldást találjanak arra, hogyan legalizálják az országban való tartózkodásukat.

Közben az ellenzék a 2015-ben aláírt, úgynevezett dzsihádellenes paktum vizsgálóbizottságának összehívását követeli a spanyol kormánytól. A Néppárt főtitkára, Cuca Gamarra azt kifogásolja, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök nem oszt meg velük kellő információt a szerda esti merényletről. A Néppárt szerint emiatt nehéz eldönteni, hogy valóban dzsihadista támadás történt-e. A jobbközép Ciudadanosszal (Állampolgárok) együtt kérvényezték a vizsgálóbizottság mielőbbi összehívását, amelyen meg lehetne osztani az információkat és elemezni lehetne a támadást több szemszögből is. Gamarra úgy fogalmazott: nem normális és nem is logikus, hogy a szocialisták és a jobboldal közötti információs csatorna nem működik, és emiatt az ellenzéki vezetőknek spekulálniuk kell a történtekről.

A párt vezetője, Alberto Núnez Feijóo eközben egy interjúban azt fejtegette, hogy míg a kereszténység nevében évszázadok óta nem gyilkoltak embereket, addig az iszlám terrorizmus az egész európai társadalom gondjává vált, és együtt kell fellépni annak érdekében, hogy ez a lappangó probléma megoldódjon. Újságírói kérdésre, miszerint kijelentései okozhatnak-e vallási megbélyegzést, finomítani próbálta szavait és közölte, hogy „egyetlen vallás sem kriminalizálható”, továbbá pártja senkit sem bélyegez meg azért, mert közösségének egyik tagja támadást követett el.

A Vox ezzel szemben kendőzetlenül, élesen bírálta a muszlimokat, és a kormány migrációs politikáját tette felelőssé a történtekért. A párt alelnöke, Jorge Buxadé közölte: egyértelműen terjed a keresztényellenes gyűlölet, ami elérte Spanyolországot is. Véleménye szerint a szerda esti merénylet elkövetője a kiszabható legsúlyosabb büntetést érdemli. Azzal vádolta Pedro Sánchez miniszterelnököt, hogy teret enged a radikalizmus terjedésének azzal, hogy nem számolja fel az illegális migrációt, sőt ajtót nyit az országba törvénytelenül érkező migránsoknak, majd még finanszírozza is az itt-tartózkodásukat, miközben a spanyol emberek szenvednek tőlük. A Vox azt tervezi, hogy az Európai Parlamentig viszi a terrortámadás aktáit, és mindent megtesz, hogy kiderítse Yasin Kanza szabálytalan spanyolországi tartózkodásának legapróbb részleteit is.

Közben a püspöki konferencia főtitkára, César Magán a politikai vezetők nyilatkozatai kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy tévút, ezért kell kerülni, hogy a társadalom valamelyik vallással vagy hittel azonosítsa a terrorizmust. Arra kért mindenkit, hogy ne provokálják egymást és ne öntsenek olajat a tűzre.

Természetesen a szocialista képviselők is megszólaltak az ügyben. Szerintük a jobboldal nyilatkozataival veszélyezteti az „együttélést Spanyolországban”, a kormányszóvivő pedig egyenesen közölte: az ellenzékieknek jobb lenne olykor „csendben maradni és nem felelőst keresni a történtekre”.

Az algecirasi támadásért felelős nemzeti bíróság illetékes bírája, Joaquín Gadea úgy véli, hogy Yassine Kanjaa célja a köznyugalom megzavarása volt, miközben cselekedeteit „terrorista akarat” vezérelte, amit a dzsihadista szalafizmushoz köt. Tanúvallomások szerint a gyilkosság elkövetése előtt a nála lévő kést két kézzel szorította, miközben az eget bámulva arabul beszélt és Allah nevét említette. A fogvatartottat hétfőn hallgatják ki.