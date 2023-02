Átlépte a harmincezret a földrengés halálos áldozatainak száma

A hétfői dél- és délkelet-törökországi földrengések halálos áldozatainak a száma Törökországban és Szíriában együttesen átlépte a 30 ezret.

A török katasztrófavédelem (AFAD) vasárnap kora este azt közölte, hogy Törökországban a halottak száma elérte a 29 605-öt. Szíriában 3775 halottról tudni.

Az AFAD szerint csak a két legerősebb hétfői rengéssel mintegy 500 atombombának megfelelő energia szabadult fel, s azóta eddig 2412 utórengést regisztráltak. Az Anadolu török állami hírügynökség adatai alapján a szerencsétlenséget megelőzően 13,5 millióan éltek a katasztrófa sújtotta dél- és délkelet-törökországi térségben. A szakemberek arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy legalább egy hónapig ne menjenek vissza a házaikba, mert akár 6,5-ös erősségű utórengés is előfordulhat.

Hatay tartomány Defne körzetében egy 34 éves férfit a mentési munkálatok 155. órájában mentettek ki a romok alól.

A török hatóságok emellett helyreállították a hatayi repülőtér sérült kifutópályáját, így a légikikötő újból használhatóvá vált. Bekir Bozdag török egészségügyi miniszter vasárnap arról számolt be, hogy eddig 57 embert tartóztattak le a térségben zajló fosztogatásokkal kapcsolatban. Ismertette egyúttal azt is, hogy az összeomlott épületekhez köthető felelősségük miatt hét embert őrizetbe vettek, hármat le is tartóztattak, további hét esetében pedig megtiltották, hogy elhagyják az országot.

Mindeközben egy ENSZ-szóvivő közölte: a Nagy-szíriai Felszabadítási Szervezet (Hajat Tahrír as-Sám, HTS) nevű iszlamista fegyveres szervezet jóváhagyására vár az a segélyszállítmány, amely a szíriai kormányerők ellenőrizte területről az ország lázadók kezén lévő részeire tartana.

A szíriai kormány a héten jelentette be, hogy kész segélyt juttatni az országnak arra a részeire is, amelyeket többnyire radikális iszlamista szervezetek ellenőriznek, és ahol súlyos károkat okozott a hétfői földrengés.

– Engedélyeztetési problémák adódtak a HTS-sel – mondta a szóvivő, de többet nem közölt.

A HTS egyik képviselője az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a csoport nem fogja beengedni a kormányzat által ellenőrzött területekről érkező szállítmányokat, a földrengés károsultjainak észak felől, Törökországból érkeznek majd a segélyek. – Törökország megnyitotta az összes utat. Nem fogjuk engedni, hogy a damaszkuszi rezsim előnyt kovácsoljon a helyzetből, és úgy tegyen, mintha segítene – mondta.

A csaknem 12 éve húzódó belső konfliktus Szíriában jócskán megnehezíti a segélymunkások dolgát.

Csütörtökön is feltartóztattak egy üzemanyagot és más felszereléseket szállító segélykonvojt, amely a kurd irányítású északkeleti régióból indult a földrengés sújtotta területre. Dan Stoenescu, az Európai Unió szíriai megbízottja arra kérte vasárnap a szíriai kormányt, hogy működjön együtt bizalommal a segélymunkásokkal. Kiemelte, a vádaskodás kifejezetten akadályozza azt, hogy a segélyeket időben el tudják juttatni a leginkább rászorulóknak.