Menczer Tamás: Továbbra sincs magyar áldozata a törökországi földrengésnek

A kimentett emberek számát összesítik, erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ad tájékoztatást – emelte ki.

Felhívta a figyelmet: a túlélők megtalálásának szempontjából az első hét kulcsfontosságú. Emlékeztetett: 18 magyarról tudnak, akik a földrengés sújtotta területen tartózkodnak, de ők jól vannak, a nagykövetség kapcsolatban áll velük.

Ha valaki tud olyan magyarról, aki a térségben tartózkodott, kérik, hogy jelezze a konzuli szolgálat vagy a nagykövetség telefonszámán, amelyek a külügyi tárca honlapján megtalálhatók.

Menczer Tamás kitért Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előző napi szerbiai tárgyalására. Elmondta, hogy a gázellátás szempontjából kulcsfontosságú a Török Áramlat gázvezeték, amely Szerbián keresztül szállítja az orosz gázt Magyarországra, és az egyetlen olyan gázvezeték, amely probléma nélkül és százszázalékos kapacitással hozza az orosz gázt Európába. Kifejtette: tavaly ezen keresztül 4,8 milliárd köbméter gáz érkezett, ami az éves magyar fogyasztás közel fele, ami jól mutatja Szerbia és az orosz gáz stratégiai szerepét – hangsúlyozta. Rámutatott: Szerbiával a kapcsolatok talán soha nem voltak olyan jók, mint napjainkban.

Beszélt a tizedik brüsszeli szankciós csomag tervéről is, ami az orosz gáz- és olajimport teljes tilalmára és a nukleáris területre vonatkozna. Ez azt jelentené, hogy csővezetéken keresztül sem lehetne gázt és olajat importálni, ami egyet jelentene Magyarország tönkretételével – részletezte az államtitkár, aki kijelentette: ilyen szankciós csomagot Magyarországsoha nem fog támogatni.

Hozzátette: több alternatíván is dolgoznak, ezek közé tartozik az Azerbajdzsánnal kötendő hosszú távú gázvásárlási szerződés is.

Menczer Tamás a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszámolt arról, hogy Szíria is kért segítséget, ahova a Magyar Máltai Szeretetszolgálat átszállította a korábban odatelepített két klinikai egységet. Emellett kapcsolatban állnak azokkal a keresztény közösségekkel is, amelyekkel korábban is együttműködtek a Hungary Helps programon keresztül.

Az orosz–ukrán háborúról kifejtette, hogy szerinte Brüsszel és a magyar baloldal is háborúpárti álláspontot képvisel, a béketárgyalások megkezdése Moszkva és Washington politikai döntésétől függ. Rámutatott: Magyarországot Brüsszelből azért éri támadás, mert a béke és azonnali tűzszünet érdekében lép fel, és ellenzi a szankciós politikát.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, összesen már 12 túlélőt és hét holttestet emelt ki a magyar Hunor mentőszervezet csapata a romok alól Törökországban. A dél-kelet törökországi Antakya városában éjjel-nappal, nyolcórás váltásban dolgoznak honfitársaink.

Ismert, hogy hétfőn hatalmas erejű, 7,8-as erősségű földrengés rázta meg Törökországot, a szerda reggeli adatok szerint az áldozatok száma már hétezer körül mozog. A hatóságok szerint ez a szám tovább nő majd, ráadásul a munkáltatokat hátráltatja, hogy a katasztrófa óriási területet, mintegy 110 ezer négyzetkilométert érint, az időjárás pedig hideg, csapadékos. A törökországi katasztrófa után Szíriában is megmozdult a föld, ott eddig több mint 2500 halálos áldozatot találtak.